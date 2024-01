Tướng Valery Zaluzhny. Ảnh: Pravda

Theo RT và New Voice, tướng Valery Zaluzhny nói như vậy trong một cuộc họp của Ủy ban an ninh quốc gia Verkhovna Rada. Tờ New Voice trích dẫn một nguồn tin có mặt trong cuộc họp nhưng muốn giấu tên.

"Tôi cần người. Nga đã huy động 400.000 người và đang chuẩn bị gọi thêm vài trăm nghìn người nữa. Tôi có ai? Hay hỏi mọi người trên thế giới, hay các vị tự mình chiến đấu nếu không huy động cho quân đội".

Tướng Zaluzhny nhấn mạnh nếu các quy định huy động chặt chẽ hơn không được thông qua sẽ không có ai bảo vệ đất nước. Cũng theo nguồn tin trên, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cũng phản đối đề xuất cho tù nhân nhập ngũ vì điều này sẽ tạo nên suy nghĩ nghĩa vụ quân sự là trừng phạt.

Tướng Zaluzhny được cho là nói với các nhà lập pháp Ukraine rằng "mỗi người được huy động sẽ được huấn luyện trong 80 ngày, nhưng hãy cho tôi người".

Tờ RT nhận xét, Ukraine đang tìm cách bù đắp vào lỗ hổng 125.000 binh sĩ đã mất trong cuộc phản công thất bại hồi mùa hè. Trong một cuộc họp báo hồi tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho hay, có 383.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương kể từ tháng 2/2022. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, tướng Zaluzhny đề nghị ông bổ sung thêm 500.000 quân.