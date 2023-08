Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus

Theo hãng tin RIA Novosti, hôm nay (7/8), Chỉ huy lực lượng liên hợp của Ukraine, Sergei Naev đã gặp Tư lệnh Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan, Tomasz Piotrowski để thảo luận về việc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner triển khai quân tại Belarus.

“Trong cuộc thảo luận, hai bên đã xem xét một loạt vấn đề liên quan đến những thách thức và mối đe dọa có thể xảy ra do Wagner triển khai quân tại Belarus. Ukraine và Ba Lan ghi nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục trao đổi thông tin và kinh nghiệm tổ chức tác chiến tại các sở chỉ huy của hai nước”, lực lượng liên hợp của Ukraine thông báo.

Ông Naev cũng lưu ý sự cần thiết phải đào tạo thêm nhân lực vận hành và sửa chữa các mẫu thiết bị quân sự do Ba Lan sản xuất.

Trước đó, Phó Thủ tướng Ba Lan Yaroslav Kaczynski cho biết, nước này đang củng cố an ninh biên giới với Belarus do có sự hiện diện của các chiến binh nhóm Wagner. Theo ông, việc tăng cường an ninh biên giới sẽ “rất nghiêm trọng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ra lệnh tăng quân số ở biên giới Ba Lan-Belarus và tăng cường tuần tra bằng trực thăng chiến đấu. Bộ Quốc phòng Ba Lan dẫn tin tình báo phương Tây cho biết, hiện có 3.500 chiến binh Wagner ở Belarus và có thể tăng đến 10.000 người.