2.305 thửa đất đủ điều kiện chuyển nhượng

Liên quan đến những lùm xùm tại dự án Khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Gem Sky World), ngày 20/10 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã xác nhận 2.305 thửa đất tại dự án đủ điều kiện chuyển nhượng.

Gem Sky World là dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (Công ty Hà An), công ty con của Đất Xanh Group, làm chủ đầu tư.

Một góc dự án Gem Sky World. (Ảnh: M.L)

Tại thông báo này, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai cho biết đã kiểm tra thực địa dự án Gem Sky World vào ngày 14/9.

Kết quả cho thấy, toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đã được chủ đầu tư xây dựng và cơ quan thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.

Đối với hạ tầng xã hội, Công ty Hà An mới xây dựng xong phần thô hai trường mầm non và một trạm y tế. Tương tự, công trình trung tâm thương mại quy mô 3.156m2 cũng đã hoàn thành phần thô, đang xây dựng hoàn thiện.

Một trong hai trường mầm non tại dự án Gem Sky World vẫn còn dang dở. (Ảnh: C.T.V)

Ngày 16/10, Công ty Hà An có “công văn cam kết” thi công xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng hai trường mầm non trước ngày 10/4/2024, trạm y tế và trung tâm thương mại trước ngày 30/4/2024.

Trong phần ý kiến của mình, ngoài căn cứ các quy định của Luật Đất đai năm 2013, các nghị định hướng dẫn và hồ sơ pháp lý liên quan, Sở TN&MT Đồng Nai còn căn cứ vào “công văn cam kết” nói trên để xác nhận 2.305 thửa đất thuộc dự án Gem Sky World đủ điều kiện chuyển nhượng.

Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án bất động sản

Luật sư Trần Mai Hạnh (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết căn cứ Điều 194 Luật Đất đai 2013, Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 18/12/2020 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai; Điều 9 và Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, một dự án đất nền đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê thì chủ đầu tư phải có đầy đủ tất cả các điều kiện pháp lý theo quy định.

Trong đó, có điều kiện “chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải.”

Trạm y tế tại dự án Gem Sky World đang được chủ đầu tư hoàn thiện. (Ảnh: C.T.V)

Theo luật sư Hạnh, thông báo của Sở TN&MT Đồng Nai thể hiện, đến nay, chủ đầu tư dự án Gem Sky World mới chỉ xây dựng xong phần thô ba công trình hạ tầng xã hội và trung tâm thương mại, cam kết hoàn thành vào tháng 4/2024.

“Quy định nêu rõ chủ đầu tư phải hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Điều này đồng nghĩa với các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải được nghiệm thu đưa vào sử dụng, thì mới đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, luật sư Hạnh nói.

Liên quan đến công tác tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản trên cả nước nói chung, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Tổ phó Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, cho biết, đến nay, TP.HCM đã gỡ vướng cho 67 dự án bất động sản.

Tại TP.Hà Nội, đã có 419 dự án được tháo gỡ pháp lý, tương đương 58,8% so với 712 dự án ban đầu. Cơ quan chức năng đang chỉ đạo giải quyết cho 293 dự án. Các địa phương khác như

TP.Hải Phòng, TP.Đà Nẵng, TP.Cần Thơ, Bình Thuận hay Đồng Nai cũng đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Theo khảo sát mới đây của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, đánh giá về mức độ tác động của các cơ chế, chính sách với hơn 500 doanh nghiệp bất động cho thấy, có tới 43% doanh nghiệp được khảo sát cho biết các cơ chế, chính sách mới được ban hành từ đầu năm 2023 đã có tác động tích cực tới nguồn cung bất động sản. 57% doanh nghiệp đánh giá các cơ chế, chính sách này mới chỉ ghi nhận tác động ở mức độ bình thường.

Về tâm lý nhà đầu tư, dữ liệu khảo sát cho thấy, chỉ có 21% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá các cơ chế, chính sách mới được ban hành từ đầu năm 2023 có tác động tích cực tới tâm lý nhà đầu tư. Các doanh nghiệp còn lại đều cho rằng, nhà đầu tư vẫn vô cùng “thận trọng” trước các quyết định của mình.

Khách mua Gem Sky World bị nợ xấu, yêu cầu công ty con Đất Xanh Group xử lý Vì không được hỗ trợ lãi vay như cam kết, nhiều khách mua dự án Gem Sky World rơi vào cảnh nợ xấu. UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu công ty con Đất Xanh Group phải xử lý trong tháng này.