Với sự kiện này, VIB trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên của Việt Nam tận dụng AWS Skill Builder để củng cố và nâng cao năng lực về điện toán đám mây (cloud).

Lễ ký kết tích hợp nền tảng AWS Skill Builder vào chương trình đào tạo nhân lực về cloud của VIB

Đây là bước tiếp theo trong chiến lược “3-first” (AI first - Mobile first - Cloud first) của VIB khi liên tục đầu tư vào việc tái đào tạo và nâng cao năng lực nguồn nhân lực công nghệ, khẳng định cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn và tiện lợi với trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Việc tích hợp này cho phép cán bộ nhân viên (CBNV) VIB truy cập vào hơn 600 khóa học miễn phí và kế hoạch học tập các dịch vụ AWS từ cơ bản đến nâng cao. Việc tích hợp cũng mang đến cho CBNV VIB khả năng tiếp cận các khóa học thực hành, tương tác về cách đổi mới trên AWS Cloud, bao gồm các công nghệ về trí tuệ nhân tạo (AI) thực tiễn, máy học (machine learning), bảo mật, cơ sở dữ liệu và lưu trữ.

Nói về dự án hợp tác với VIB lần này, ông Eric Yeo - Tổng Giám đốc AWS Việt Nam chia sẻ: "Tại AWS, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các tổ chức nâng cao kỹ năng tận dụng điện toán đám mây, bằng cách trao quyền cho người học ở mọi trình độ để tự tin xây dựng và đổi mới trong thế giới số nhằm thúc đẩy chuyển đổi. Chúng tôi rất phấn khởi trước tầm nhìn đầu tư vào con người của VIB, và vui mừng khi VIB là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam triển khai AWS Skill Builder."

Ông Trần Nhất Minh - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng số VIB chia sẻ thêm: “Việc tích hợp AWS Skill Builder vào nền tảng quản lý đào tạo tiên tiến của VIB sẽ giúp chúng tôi củng cố và nâng cao nguồn nhân lực về cloud, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo. Đây là những yếu tố quan trọng giúp chúng tôi sẵn sàng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các mục tiêu kế tiếp về chuyển đổi số của VIB, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về các sản phẩm số cùng tính tiện lợi và bảo mật.”

Nâng cao năng lực điện toán đám mây

Với việc áp dụng AWS Skill Builder, VIB cung cấp một chương trình đào tạo toàn diện về cloud cho nhân viên ở mọi cấp độ cũng như cơ hội để CBNV tiếp cận với công nghệ AWS, với các thực hành tốt nhất và các trường hợp sử dụng để nâng cao kỹ năng, mở rộng kiến thức, và cập nhật về các xu hướng và đổi mới mới nổi. Sáng kiến này thúc đẩy sự phát triển của nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao khả năng đổi mới của VIB.

VIB cung cấp chương trình đào tạo toàn diện về cloud cho CBNV. Nguồn: VIB

Kể từ năm 2020, VIB đã bắt đầu chuyển đổi cơ sở hạ tầng và ứng dụng của mình lên điện toán đám mây và đạt được những kết quả ấn tượng với hơn 10 ứng dụng đã triển khai trên AWS, số lượng này dự kiến sẽ vượt quá 30 ứng dụng - bao gồm cả các ứng dụng ngân hàng lõi - trong vòng ba năm tới. Việc xây dựng trên AWS Cloud cũng đã giúp VIB đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm trung bình 35% và cải thiện tiết kiệm chi phí khoảng 23%.

Trong quá trình này, VIB chú trọng liên kết với các đối tác công nghệ hàng đầu trên thế giới để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nghệ, đặc biệt là các chương trình chia sẻ thông tin và đào tạo chuyên sâu về cloud và các giải pháp quản lý, khai thác dữ liệu. Đây là bước đệm quan trọng đã được VIB thiết lập từ rất sớm, giúp đội ngũ cán bộ công nghệ nói riêng và CBNV VIB nói chung có được tư duy số, từ đó, mang đến cho khách hàng các sản phẩm, giải pháp, ứng dụng với hàm lượng công nghệ cao, dẫn đầu xu thế, được đánh giá cao bởi khách hàng và công nhận bởi thị trường và các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế.

VIB - Ngân hàng công nghệ hàng đầu

Với tầm nhìn “Trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam”, VIB tập trung phát triển cơ sở hạ tầng theo mô hình AI first - Mobile first - Cloud first, liên tục mang đến các giải pháp công nghệ sáng tạo, tiện lợi, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và tập trung phát triển nguồn nhân lực công nghệ. Nhờ vậy, VIB đã đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ cùng tỷ lệ thâm nhập và chuyển đổi số cao.

Số lượt giao dịch số tại VIB qua các năm (triệu lượt), năm 2024 là số dự kiến. Nguồn: VIB

Từ 2017 đến nay, VIB duy trì tốc độ tăng trưởng giao dịch số cao và bền vững với số lượt giao dịch năm sau gần bằng gấp đôi năm trước trong nhiều năm liên tiếp. Năm 2023, VIB có 340 triệu lượt giao dịch số, tương ứng giá trị giao dịch 111 tỷ USD. Trong số đó có hơn 94% giao dịch bán lẻ được thực hiện trên kênh số và hàng triệu khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số thường xuyên mỗi tháng.

Cũng trong năm 2023, ứng dụng ngân hàng di động MyVIB của ngân hàng được International Finance vinh danh là Ứng dụng ngân hàng di động tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Năm 2024, VIB dự kiến đạt 510 triệu lượt giao dịch số với tổng giá trị giao dịch 150 tỷ USD.

Doãn Phong