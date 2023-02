Khoảnh khắc Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ thoát nạn trong gang tấc khi thăm vùng động đất

Theo RT, trong ngày 16/2, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca đã tới tỉnh Hatay để thị sát các nỗ lực cứu hộ sau động đất. Trong lúc đang trò chuyện với các bác sĩ của một bệnh viện dã chiến, ông Koca đã may mắn thoát nạn trong gang tấc khi một bếp than đột ngột phát nổ.

Theo nhà báo Adem Metan - người quay lại đoạn video, vì trời lạnh nên Bộ trưởng Koca và các bác sĩ đã đứng xung quanh một bếp than để sưởi ấm và thảo luận. Tuy vậy, không rõ vì lý do gì mà thiết bị này bất ngờ phát nổ, khiến ông Koca và mọi người vội vàng lùi về phía sau. May mắn là tất cả những người đứng quanh bếp than đều không bị thương.

Trận động đất kinh hoàng ngày 6/2 đã cướp đi sinh mạng của hơn 36.000 người dân Thổ Nhĩ Kỳ, làm hơn 108.000 người bị thương. Tại nước láng giềng Syria, số người tử vong đã vượt mốc 5.500. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan gọi trận động đất này là "thảm họa của thế kỷ".