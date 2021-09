MS 2021.250

Bảo Ngọc là cô bé kém may mắn, 2 tuổi phát hiện mắc bệnh tim, 6 tuổi mù lòa, 9 tuổi lại bị thêm căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Con ít nói, nhưng mỗi khi tâm sự lại khiến chị Luyến đau buốt tim gan.

Bệnh tật bủa vây

Trần Bảo Ngọc (sinh năm 2010) lại vừa được cứu thoát khỏi thần chết. Đây là lần thứ 2 trong mùa dịch Covid-19 con gặp nguy hiểm do biến chứng cao huyết áp của căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối và bệnh tim. Chị Luyến xót xa: “Tội nghiệp con gái lắm cô ạ, từ nhỏ đã bệnh tật rồi”.

Quê ở Quảng Trị, năm Bảo Ngọc mới lên 2 tuổi thì phát hiện mắc bệnh tim, dù chưa phải phẫu thuật nhưng cần theo dõi. Bác sĩ dự kiến khi con 6-7 tuổi thì sẽ can thiệp nếu cần thiết.

Ở quê không có đất canh tác, cũng chẳng có công việc ổn định, gia đình chị Luyến nhiều năm là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cuộc sống bí bách, vợ chồng chị dắt theo con nhỏ vào Đồng Nai làm công nhân. Bảo Ngọc cũng được đi học như những em bé khác, đáng tiếc, đường học của con quá ngắn.

Hơn 3 năm chạy thận định kỳ, cơ thể con gầy gò, đen đúa, thiếu sức sống.

Bé Trần Bảo Ngọc thời điểm mới phát hiện bị suy thận mãn giai đoạn cuối.

Bước vào lớp 1 chưa được bao lâu, đôi mắt của con dần có biểu hiện không nhìn rõ. Vợ chồng chị Luyến phải vay mượn tiền đưa con đi khám khắp từ Nam ra Bắc, nhưng chẳng có nơi nào chữa được. “Con phải nghỉ học, bởi chẳng ai có thể kiên trì dạy dỗ cho một đứa trẻ không thấy đường”, chị Luyến nghẹn giọng.

Việc mất đi ánh sáng đã là sự thiệt thòi rất lớn, nhưng bất hạnh vẫn chưa chịu ngừng đối với Bảo Ngọc. Đầu năm 2019, cô bé thường xuyên nôn ói, đưa đi khám ở Bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ nói con bị suy thận mãn giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ.

“Gia đình tôi liên tiếp gánh chịu những cú sốc lớn. Chúng tôi cứ nhiều lần nhìn trời mà hỏi tại sao tai ương lại đổ dồn lên đầu con gái mình?”, chị Hạnh đau khổ.

Con gái “mò mẫm” tìm đường sống, cha mẹ nghèo bất lực cầu cứu

Thời điểm mới phát hiện căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, gia đình chị Luyến có ý định ghép thận cho con. Tuy nhiên, nguồn thận hiến tặng từ người thân không đủ điều kiện, danh sách bệnh nhi chờ ghép thận còn quá dài. Thêm nữa, khoản chi phí quá lớn cũng vượt xa khả năng của gia đình. Vì vậy, họ buộc phải cho con chạy thận nhân tạo để kéo dài thời gian.

Hơn 3 năm chạy thận, từ một cô bé bầu bĩnh, xinh xắn, Bảo Ngọc trở nên gầy gò, đen đúa. Biến chứng cao huyết áp cũng đã khiến con vài lần rơi vào nguy hiểm. Mới đây nhất, ngay trong mùa dịch Covid-19, Bảo Ngọc phải đi cấp cứu ngay trong đêm. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai không có taxi hoạt động, anh Hạnh phải cột con gái vào người, chở con lên Bệnh viện Nhi đồng 2 trong đêm.

Những bữa cơm mùa dịch chỉ có trứng, hiếm hoi mới có ngày chị Luyến mua thịt nấu riêng cho con.

Cũng trong khoảng thời gian Bảo Ngọc mới phát bệnh, anh Hạnh thường xuyên bị đau khớp, không thể mang vác vật nặng, đành nghỉ việc để đưa đón con đi chạy thận. Một mình chị Luyến đi làm công nhân, trước đây thu nhập khoảng 6-7 triệu đồng, vài tháng nay giảm còn khoảng 5 triệu. Đồng lương ít ỏi chẳng đủ để chi phí cho căn bệnh hiểm nghèo con gái đang mang, họ đã phải vay mượn hơn 120 triệu đồng.

Dịch bệnh, ngoài khoản chi phí thuốc thang và đi lại, ăn uống, gia đình còn phải lo khoản tiền xét nghiệm Covid-19 khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. “Giờ xoay sở không nổi nữa cô ạ. Họ hàng thì ai cũng gặp khó khăn vì dịch bệnh hết, chẳng còn chỗ để vay mượn nữa”, chị Luyến giãi bày.

Người mẹ nghèo lại càng thêm “đứt ruột” khi nghe Bảo Ngọc nói chuyện với em gái chưa đầy 1 tuổi: “Chị Hai không thấy đường, không giúp được ba mẹ, em có đôi mắt sáng, sau này em giúp ba mẹ nhé”. Cũng có khi cô bé thỏ thẻ với mẹ: “Con ước gì có đôi mắt sáng để nhìn thấy ba mẹ và em”…

Đôi mắt không còn nhìn thấy đường, Bảo Ngọc phải dựa vào mẹ trong mọi việc.

Những ngày dịch bệnh bùng phát, gia đình chị Luyến may mắn được quan tâm hỗ trợ gạo, trứng, rau để ăn dè xẻn qua ngày. Thế nhưng với đứa trẻ thường xuyên phải lọc máu, cơ thể mệt mỏi, việc ăn mãi một món khiến con đã “ngán”, nhưng chẳng còn cách nào khác. Giờ đây, gia đình chỉ mong có tiền để con được tiếp tục điều trị bệnh.

Ông Bùi Văn Tốt, Trưởng Khu Phố 1, Ấp 1B, phường Tân Hạnh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Gia đình chị Luyến sống trong nhà tình thương, con gái đầu mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm, cuộc sống khó khăn. Địa phương đã quan tâm hỗ trợ lương thực thực phẩm, rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ thêm để gia đình có kinh phí chữa bệnh lâu dài cho cháu bé”.

Khánh Hòa

