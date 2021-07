MS 2021.186

Sinh được 7 người con thì có đến 4 người bị nhiễm chất độc da cam, vợ chồng bà Dần kiệt quệ về cả sức khoẻ lẫn kinh tế.

Đến thôn Tân Hoà, xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, Quảng Trị), không ai không biết hoàn cảnh bi đát đến cùng cực của vợ chồng bà Trần Thị Dần và ông Trần Văn Trâm. Hai ông bà sinh được 7 người con thì có đến 4 người bị tật nguyền, lần lượt là: anh Trần Văn Luận (SN 1976), anh Trần Văn Hoàng (SN 1981), chị Trần Thị Lũy (SN 1985) và anh Trần Văn Lãm (SN 1989).

Để di chuyển, 4 đứa con của bà Dần phải bò trên nền đất

Bà Dần chia sẻ, lúc mới sinh ra, các con lành lặn, khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, cứ lên khoảng 3, 4 tuổi, các con đều chưa có dấu hiệu tập nói và đôi chân bị cong lại, không thể đứng thẳng được.

Nghĩ con bị chậm phát triển, ông bà cố gắng làm lụng, tích cóp mong có tiền đưa đi khám và chữa trị.

Khi có ít đồng lận lưng, vợ chồng bà Dần khăn gói lần lượt ôm từng đứa đi thăm khám, nào ngờ nhận về kết quả đau đớn khi 4 đứa con đều bị nhiễm chất độc dioxin, không chữa trị được.

Cả 4 đứa con đều không có ý thức nên bà Dần phải chăm sóc từng ly từng tí

Từ đó, các con của bà Dần chỉ có thể di chuyển bằng cách bò bằng hai bàn tay và hai chân, không thể đi, đứng như mọi người được. Bởi vậy, đôi tay, chân và quần áo lúc nào cũng trong tình trạng lấm lem.

“3, 4 tuổi, thấy những đứa trẻ khác đã chập chững đi và bập bẹ nói thì tôi cũng cho các con tập đi. Nhưng chân đứa nào đứa nấy cứng đờ ra, không đứng được. Một đứa bị tật nguyền gia đình đã khốn khổ, chúng tôi lại có đến 4 đứa, tôi không còn thời gian để nghỉ ngơi và than thở”, bà Dần nuốt nước mắt, nghẹn ngào nói.

Có đến 4 đứa con bị nhiễm chất độc da cam, bà Dần không có nổi giây phút được ngơi nghỉ

Theo bà Dần, lúc lên 10 tuổi, các con của bà lần lượt được một tổ chức của Mỹ tài trợ đưa đi nhiều nơi để tập phục hồi chức năng nhưng không tiến triển.

Đã ngoài 70 tuổi, vợ chồng bà Dần già yếu và gầy gòm, chân tay đã chậm chạp, thế nhưng hàng ngày, ông bà vẫn chăm lo cho 4 người con tật nguyền. Một tay bà cùng lúc phải chăm lo cho sinh hoạt của 4 người. Mọi việc từ vệ sinh thân thể, cho các con ăn uống, tắm rửa, giặt giũ,.. đã chiếm trọn thời gian cả ngày lẫn đêm khiến sức khoẻ bà kiệt quệ.

Không đi lại cũng không nói năng được, các con của bà Dần chỉ ngồi một chỗ, thi thoảng ú ớ vài ba tiếng

“Khi còn trẻ, vợ chồng tôi gắng gượng làm 2 sào ruộng để lấy gạo nuôi các con ăn qua ngày. Nay tuổi cao sức yếu, không ai làm lụng được. Chút tiền trợ cấp ít ỏi của 4 đứa bị khuyết tật chia năm chia bảy để đi mua gạo và mua thức ăn, thuốc thang. Các con tôi tội lắm. Đến bữa ăn, vì đói nên ai cho gì thì ăn nấy, không đòi hỏi gì cả. Tôi thương vô cùng.

Tôi già yếu nên rất hay đau ốm, thường xuyên đi viện. Nhiều lần vì lo không có ai chăm con, tôi phải cãi lời bác sĩ để về nhà còn cho chúng nó ăn cơm chứ không thì con đói.

Ở tuổi gần đất xa trời, cứ đặt lưng xuống là tôi lại mường tượng đến lúc mình chết đi, khi ấy không biết các con sẽ thế nào. Cứ như thế tôi mất ngủ triền miên, tinh thần suy sụp", người phụ nữ bất hạnh nghẹn ngào.

Bà cũng chia sẻ thêm, khốn khổ nhất là lúc cả 4 người con ngã bệnh, nằm vạ vật trong nhà, ai nói gì cũng không nghe, không hiểu. Có khi lên cơn, vợ chồng bà còn bị đánh lúc chăm sóc, bón cơm cho con.

Ba người con còn lại của ông bà cũng khó khăn, không phụ giúp được gì cho cha mẹ. Sống cùng ông bà là vợ chồng anh Trần Văn Thuận. May mắn anh Thuận sức khoẻ bình thường nhưng công việc không ổn định, chỉ làm được 3 sào ruộng.

Ông Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) cho biết, gia đình bà Dần thuộc diện khó khăn đặc biệt ở địa phương khi có đến 4 đứa con bị tật nguyền. Mọi chi phí sinh hoạt chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp xã hội hàng tháng. Đã có các cá nhân, tổ chức quan tâm, động viên gia đình nhưng xem ra chưa được bao nhiêu. Mong có nhiều người giúp đỡ để bà Dần có thêm chi phí chăm nuôi các con.

Hương Lài

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Trần Văn Thuận (con của bà Trần Thị Dần), trú tại thôn Tân Hòa, xã Cam Tuyền , huyện Cam Lộ, Quảng Trị. SĐT 038.558.9346.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.186 (gia đình bà Dần).

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436