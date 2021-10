MS 2021.287

Trong thời gian chờ đi lao động xuất khẩu, Thuỷ tranh thủ làm thêm phụ giúp cha mẹ. Bất ngờ em gặp tai nạn, nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Gia đình em Văn Thị Thủy (thôn Tháp Sơn, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang hết sức lo lắng trước tình trạng của con gái. Với mức viện phí 5 triệu đồng/ngày, họ không biết liệu có đủ khả năng để cứu tính mạng con hay không.

Chị Trần Thị Hoài (mẹ của Thủy) cho biết, gia đình gặp khó khăn khi phải xoay sở số tiền lớn trả viện phí. Những ngày vừa qua, để lo thuốc thang hàng ngày cho con, vợ chồng chị đã phải vay mượn rất nhiều nơi, tuy nhiên số tiền vay được không thấm vào đâu.

Hiện em Thủy đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với viện phí 5 triệu đồng/ngày.

Lau nước mắt, chị Hoài cho biết, ngày 27/9 vừa qua, Thuỷ bất ngờ gặp tai nạn chưa rõ nguyên nhân. Em được mọi người phát hiện, đưa đến bệnh viện khi đã bất tỉnh. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bác sĩ thông báo em bị chấn thương sọ não, phải tiến hành nuôi vỏ não để chờ phục hồi.

"Bệnh viện cũng thông báo, mức viện phí là 5 triệu đồng/ngày, đây là khoản tiền quá lớn đối với gia đình”, chị Hoài kể.

Thủy là con đầu lòng của vợ chồng chị Hoài. Hoàn cảnh khó khăn nên ngay khi học xong THPT, em quyết định vào Bình Phước làm công nhân phụ cha mẹ nuôi các em.

Người mẹ bất lực chỉ biết khóc.

“Cháu nó đi làm công nhân kiếm được ít tiền thì gửi về cho bố mẹ sửa lại nhà, còn một ít tích trữ, làm kinh phí đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Học tiếng xong rồi thì bùng dịch, cháu đi làm thuê tạm thời cho một cơ sở nem chua, tiền công 100.000 đồng/ngày. Vừa làm ngày thứ hai thì tai nạn xảy ra", anh Văn Đình Sỹ (bố Thủy) chia sẻ.

Hai em của Thủy là Văn Đình Chung (SN 2001, hiện đang đi nghĩa vụ quân sự tại Đà Nẵng) và Văn Đình Cung (học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Hữu Trác) chưa đi làm, không thể giúp được gì khi tai nạn xảy đến với chị gái mình.

“Ba người con của vợ chồng chị Hoài đứa nào cũng ngoan và chăm chỉ. Thủy là con đầu, nhà nghèo nên chịu nhiều thiệt thòi. Giờ em nó gặp nạn, ai cũng thương, không biết gia đình có lo nổi không”, anh Nguyễn Đạt, một người hàng xóm cho hay.

Mẹ nghèo thương con nhưng bất lực, không xoay sở được viện phí

Chị Nguyễn Thị Hương Giang, cán bộ phụ nữ xã Sơn Châu cho biết, gia đình em Thủy thuộc diện rất khó khăn. Bố mẹ đều thuần nông, cuộc sống chỉ dựa vào 4 sào ruộng.

“Gia đình có vay tiền của Hội phụ nữ xã cho em đi xuất khẩu lao động tại Nhật nhưng chưa kịp đi thì xảy ra chuyện. Bản thân Thuỷ là người con hiếu thảo, siêng năng. Rất mong các nhà hảo tâm có thể chia sẻ, động viên gia đình vượt qua hoạn nạn", chị nói.

Sỹ Thông

