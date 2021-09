MS 2021.247

Mái tóc của chú Lân đã bạc màu sau thời gian dài lo lắng, bận rộn. Hơn 1 năm thất nghiệp vì vợ đau ốm, giờ lại thêm dịch Covid-19 bủa vây, chú đã lâm vào cùng đường, không còn xoay sở được khoản viện phí hàng chục triệu đồng.

Qua tấm cửa kính của phòng bệnh, hình ảnh người đàn ông lặng lẽ bóp tay, nắn chân, chốc chốc lại vuốt mái tóc của vợ đang nằm im trên giường bệnh khiến những người chứng kiến không giấu được xúc động.

Bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, người nằm viện là cô Dương Thị Chính, được chẩn đoán tai biến mạch máu não, viêm phổi nặng, rối loạn thị giác, huyết khô tĩnh mạch chân trái, rối loạn lipid máu và suy dinh dưỡng. Đã nhiều ngày nay, chỉ có một mình chú Nguyễn Ngọc Lân ở bệnh viện chăm sóc vợ.

Người chồng tận tụy chăm sóc suốt quãng thời gian cô Chính bị bệnh nằm liệt giường.

Chú Lân tâm sự, cô Chính bị té ngã và nằm một chỗ hơn 1 năm nay. Bởi cái nghèo bó buộc, chú lại không có kinh nghiệm chăm sóc người ốm nên bệnh tình của cô ngày càng nặng. Đến ngày 26/8 thì cô bị ngất, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Bác sĩ dự kiến, cô Chính phải thở máy, sử dụng thuốc kháng sinh liều cao, truyền máu, truyền dịch và dinh dưỡng. Chi phí điều trị trong 30 ngày khoảng 45 triệu đồng. Thế nhưng gia đình chú Lân chẳng có cách nào kiếm được ngần ấy tiền.

“Chúng tôi khổ quá, không biết làm sao cô ơi”, chú nghẹn ngào.

Chú Lân từng là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã luôn ao ước có một gia đình ấm áp, nhưng cái nghèo khiến chú phải buông bỏ việc tìm kiếm hạnh phúc. Hơn 10 năm trước, chú gặp và thương người đàn bà góa chồng Dương Thị Chính. Hai người đến ở với nhau, hy vọng cùng bầu bạn lúc tuổi già.

Trước đây, vợ chồng chú làm nghề bán rong ngoài vỉa hè, ngày nào được nhiều thì kiếm được khoảng 200 nghìn đồng, cũng có hôm bán ế, thu nhập chẳng đủ ăn. Tiền dành dụm được may ra mới đủ đóng trọ, chật vật qua ngày.

Khoảng 1 năm trước, sau một lần bị ngã dẫn tới liệt, cô Chính phải nằm một chỗ, chú Lân bận chăm sóc vợ nên chẳng còn đi bán hàng được nữa. Thỉnh thoảng người con gái riêng của cô Chính cho vài trăm nghìn, 2 ông bà tằn tiện lắm mới đủ sống.

Chú Lân rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để đóng viện phí cho vợ.

Gần 1 tháng trước, chị Dương Thị Hạnh, con gái cô Chính bị nhiễm Covid-19 nên phải đi điều trị. Không còn người giúp đỡ, 2 ông bà sống tạm bợ, đói khát, cho đến khi cô Chính ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu.

Hàng xóm trong khu trọ thương tình đã kêu gọi nhau mỗi người chút ít để đóng viện phí cho cô. Thế nhưng, dịch bệnh bủa vây nên ai cũng khó khăn, số tiền gom góp được chẳng thấm là bao.

“Mới đây, người ta nói tôi đóng tạm ứng viện phí thêm 10 triệu nữa, nhưng tôi biết đào ở đâu ra bây giờ. Không còn một ai có thể cậy nhờ, tôi chỉ còn cách đưa bà ấy về chờ chết thôi”, người đàn ông già nua ôm mặt để che đi dòng nước mắt.

Dịch Covid-19 đã kéo dài nhiều tháng, cũng khiến cho nhiều gia đình nghèo điêu đứng. Thế nhưng, khốn khổ hơn nữa là những gia đình không may có người bị bệnh nặng như hoàn cảnh của vợ chồng chú Lân cần số tiền lớn để điều trị. Họ rơi vào đường cùng, chỉ biết chờ đợi cái chết đến gần trong sự bất lực.

Khánh Hòa

