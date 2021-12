MS 2021.361

Bé Nguyễn Ngô Hữu Toàn (3 tuổi) hiện đang mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh. Bác sĩ chẩn đoán, bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.

Gia đình anh Nguyễn Hữu Tính (37 tuổi) và chị Ngô Thị Mộng Thu (35 tuổi) ở tổ 130, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đang trong cảnh chật vật, xoay xở từng đồng để lo chi phí chữa bệnh cho cậu con trai út. Bé Nguyễn Ngô Hữu Toàn (3 tuổi) hiện đang mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh.

Chúng tôi gặp anh Tính khi đang anh chơi đùa cùng bé Toàn. Chị Thu ngồi cách đó không xa, gương mặt buồn rầu lo lắng.

Anh Tính chia sẻ, đầu tháng 12/2018, Toàn mới được 5 tháng tuổi. Gia đình thấy sắc mặt con tái nhợt nên đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán con bị bệnh tan máu bẩm sinh (tên tiếng anh là Thalassaemia), có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, phải nhập viện điều trị gấp.

Anh Tính chơi cùng con tại nhà riêng

Phương tiện đi lại của gia đình - hiện là vật dụng giá trị nhất trong nhà anh Tính

"Nhận tin từ bác sĩ, gia đình sốc nặng vì cháu còn quá nhỏ. Mẹ cháu (chị Thu), vì quá lo cho con nên đã mất ăn mất ngủ dẫn đến tình trạng bị trầm cảm", anh Tính nói.

Trong quá trình điều trị tại BV phụ sản Nhi, vì Toàn mới được 5 tháng tuổi nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Cơ thể con có lượng sắt lớn hơn so với độ tuổi nên các bác sĩ phải truyền máu, lọc máu thường xuyên. Bản thân Toàn lại có nhóm máu A+ nên việc truyền máu cũng gặp nhiều khó khăn.

Theo các bác sĩ, hiện sức khỏe của con vẫn đang còn yếu, phải đợi trẻ tiêm mũi 3 vắc xin viêm gan B rồi tiến hành cắt lá lách. Nếu mọi việc diễn ra đúng tiến độ thì khoảng tháng 12/2022 sẽ tiến hành cắt lá lách. Sau đó, khoảng tháng 3/2023, con sẽ khám tổng quát để chuẩn bị cho việc ghép tủy.

"Các bác sĩ cho biết, việc ghép tủy đối với trẻ nhỏ được thực hiện càng sớm càng tốt. Cùng với đó, gia đình phải tìm được người có nhóm máu phù hợp với trẻ và các yếu tố y-sinh học phù hợp với trẻ mới có thể tiến hành ghép tủy được. Việc ghép tủy dự kiến thực hiện ở Hà Nội hoặc TP.HCM sẽ được bác sĩ thông báo cho gia đình cụ thể", anh Tính chia sẻ.

Bệnh viện là... nhà

Chị Thu buồn rầu kể, thời gian Toàn ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Viện phí trừ các khoản được bảo hiểm chi trả, gia đình mỗi tháng phải lo khoảng 15 triệu đồng. Tính cả tiền thuốc men, chi phí ăn uống theo chế độ đặc biệt cho con gia đình đã tốn khoảng 800 triệu…

Hiện nay, mỗi ngày gia đình cần khoảng 350 nghìn đồng tiền thuốc men cho Toàn, cứ 2 tuần con phải đi bệnh viện 2-3 ngày để lọc và truyền máu. Lần gần nhất là 14-16/12/2021.

"Trước kia, anh Tính là phụ thợ nề, lương khoảng tầm 5-6 triệu, cũng gọi là có chút lương. Từ ngày con bệnh, không có thu nhập, dịch bệnh liên tục, cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng tăng lên gấp bội", chị Thu nghẹn ngào.

Chị Thu tranh thủ nhận làm chả cá tại nhà kiếm tiền đi chợ

Anh Tính tiếp lời, để có tiền trang trải, mọi thứ có giá trị trong nhà cũng đã bán rồi, còn mỗi chiếc xe cũ bán không ai mua. Để có đồng ra đồng vào đi chợ, chị Thu nhận làm chả cá tại nhà với thu nhập gần 3 triệu đồng/tháng. Cuộc sống khó khăn, gia đình đã tính tới phương án bán nhà để có tiền cho bé ghép tủy trong thời gian sắp đến.

Anh Tính cho biết, căn bệnh của bé nếu không được ghép tủy thì khả năng tử vong cao. Việc ghép tủy phải tìm được người cùng tủy, được tiến hành tại Hà Nội hoặc TP.HCM với chi phí hơn 1 tỷ đồng.

Chị Thu rưng rưng: "Ở bệnh viện cháu nhìn thấy bác sĩ là nói “bác sĩ ơi, con khỏe lắm, bác đừng tiêm con nữa nha, con đau lắm ý…”. Nghe con nói mà thương đứt từng khúc ruột. Chỉ mong cháu có sức khỏe để tiêm 1 mũi cuối loại vắc xin viêm gan B rồi tiến hành cắt lá lách và 1 mũi mô não cầu, chuẩn bị cho việc ghép tủy trong thời gian đến...".

Dù hai vợ chồng đồng lòng tính đến phương án bán nhà để mong con trai được khỏe trở lại, nhưng những lo lắng về cơm áo gạo tiền và kinh tế trang trải ca phẫu thuật phía trước khiến anh Tính trăn trở. Rất mong hoàn cảnh của Nguyễn Ngô Hữu Toàn nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

Lưu Nguyễn

