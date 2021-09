Nhiều bạn đọc gọi đến báo chia sẻ về mong muốn được tham gia chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet.

Chứng kiến chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet được lan toả, giúp đỡ được nhiều bà con đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều bạn đọc đã đặt niềm tin, tiếp tục ủng hộ chương trình.

Bạn đọc Trịnh Thị Ngân gọi điện đến báo chia sẻ: "Tôi vừa chuyển khoản 1 triệu đồng đến stk báo VietNamNet. Đây là tiền tiết kiệm của cô con gái 6 tuổi. Khi đọc được những bài báo viết về người dân đang mắc kẹt tại vùng dịch trên báo, con tôi hết sức xúc động. Cháu tha thiết được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình, mong hỗ trợ được thêm phần nào".

Hay chị Thanh Trà chuyển khoản số tiền 30.000.000 đồng đến báo cho hay: "Tôi muốn ủng hộ những y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Họ đang ngày đêm làm việc vất vả, không quản ngại khó khăn, chấp nhận phải rời xa gia đình, đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh". Chị cũng bày tỏ mình còn 1 căn nhà trống ở Bình Dương, sẵn sàng cho các y bác sĩ dùng làm nơi nghỉ ngơi.

Lại có bạn đọc liên tục chuyển tiền đến báo trong nhiều ngày liên tiếp với những số tiền khác nhau. Trước sự nhiệt tình và tấm lòng hảo tâm của mọi người, những người làm chương trình vô cùng xúc động, tiếp tục tìm kiếm và làm cầu nối, đưa tấm lòng của bạn đọc đến với những người cần giúp đỡ.

Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 31/8 đến hết ngày 5/9:

Với mong muốn được hỗ trợ người dân kịp thời trong lúc chờ gói an sinh của Nhà nước, Báo VietNamNet phát động chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet. Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.

Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện uy tín để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:

Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.

Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.

Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.

Ban Bạn đọc

Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”

- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet

STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X

CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

Swift code: ICBVVNVX126

Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.