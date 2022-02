MS 2022.046

Bảo Nguyên vẫn chưa biết căn bệnh ung thư mình đang mang đáng sợ như thế nào. Đứa trẻ vượt qua nỗi đau thể xác, tiếp tục học tập hơn 1 năm nay, dẫu có nhiều lúc, cây bút trên tay con run rẩy.

Hoàng Bảo Nguyên dù mới 10 tuổi nhưng đã phải trải qua những biến cố đau đớn tột cùng. Khi con được 2 tuổi, cha mẹ ly hôn. Mẹ con sau đó có gia đình mới, đứa trẻ non nớt phải thiếu vắng hơi ấm của tình mẫu tử. May mắn, chị Oanh - người mẹ sau này của con luôn yêu thương và chăm sóc, bù đắp cho con khoảng trống trước đó.

Con là Hoàng Bảo Nguyên, 10 tuổi, mắc phải căn bệnh ung thư xương quái ác.

Vì cuộc sống ở quê quá vất vả, không có đất đai để canh tác, vợ chồng chị Oanh, anh Sinh phải đưa con trai đi khắp chốn mưu sinh. Dừng chân ở tỉnh Bình Dương mới được vài năm, nghĩ rằng cuộc sống sẽ dần ổn định. Nhưng nào ngờ, Nguyên đột ngột phát bệnh nặng.

Chị Oanh tâm sự, khoảng tháng 12 năm 2020, sau một lần té ngã, nơi bắp tay trái của Nguyên dần sưng lên. Chị đưa con đi kiểm tra ở một số bệnh viện nhưng chỉ nhận được chẩn đoán là bong gân, trật khớp. Thấy tay con tiếp tục sưng to và đỏ, chị thấy không yên lòng nên tiếp tục đưa Nguyên đi khám. Thế rồi, khi nghe bác sĩ thông báo con mắc phải căn bệnh ung thư xương, chị lại điếng người, đau lòng cho đứa trẻ bạc phận.

Đầu năm 2021, Bảo Nguyên gia nhập đội “đầu trọc” của Khoa Nhi Bệnh viện Ung bướu, bắt đầu hành trình chống chọi với hóa chất, bệnh tật. Biết con trai ngoan ngoãn nhưng cũng rất thông minh, sợ con lo nghĩ nhiều, chị Oanh thường nói dối con về tình trạng bệnh.

Người mẹ nghẹ ngào: “Ở bệnh viện, khi thấy những bé khác qua đời, hoặc có cha mẹ nào đó nói lời tiêu cực, tôi đều giải thích với con rằng: 'Những em bé đó mắc bệnh khác, nặng hơn nên qua đời. Bệnh của con cũng nặng nhưng vẫn chữa khỏi'. Hoặc ngay cả khi con phải tháo bỏ cánh tay trái, tôi cũng an ủi con: 'Chỉ cần tháo cánh tay là con sẽ khỏe…”.

Căn bệnh ung thư xương khiến tay con sưng phồng, đau đớn.

Ngày 10/11/2021, Bảo Nguyên phải phẫu thuật cắt bỏ cánh tay trái.

Nhờ những lời nói dối và niềm tin của đứa trẻ dành cho mẹ, chị Oanh đã giúp Nguyên vô tư đối diện với bệnh tật. Cậu bé cũng rất kiên cường chống đỡ. Trong những đợt truyền hóa chất, tác dụng phụ của thuốc khiến miệng, họng lở loét, cứ ăn vào lại ói ra, nhưng con vẫn kiên trì từng muỗng.

Càng đáng khâm phục hơn là Nguyên rất ham học. Con phát hiện bệnh bị ung thư khi đang học lớp 3 nhưng vẫn nhất quyết mong muốn được học tiếp. Những ngày lên thành phố để truyền thuốc, chị Oanh lại soạn theo sách vở cho con. Có những ngày sau khi truyền thuốc, nhìn thấy con trai liêu xiêu ngồi học bài, chị Oanh đau đớn, lén giấu nước mắt.

Chị ước mong có thể níu giữ được sinh mệnh đáng thương của con trai, thế nhưng, sau hơn một năm, gia đình đã chẳng thể gánh được chi phí khổng lồ của căn bệnh hiểm nghèo.

Trước khi Nguyên phát bệnh, chị Oanh làm thợ cắt tóc, còn chồng làm công nhân. Thu nhập của 2 vợ chồng chị đủ trả tiền mướn nhà và nuôi con ăn học. Khi con trai mắc bệnh, chị phải nghỉ làm để chăm sóc, một mình anh Sinh đi làm, tiền lương công nhân còm cõi còn chưa bù nổi chi phí điều trị cho con trai. Chưa kể đợt dịch Covid-19 bùng phát, chi phí đi lại và tiền xét nghiệm Covid-19 khiến mỗi tháng, 2 mẹ con chị Oanh tiêu tốn hết khoảng 20 triệu đồng.

Hơn 1 năm nay, chị Oanh nghỉ công việc cắt tóc để đưa con đi chữa bệnh.

Bé Nguyên luôn kiên cường chống chọi với hóa chất, bệnh tật, nhưng con đang mất dần cơ hội được tiếp tục điều trị.

Để có tiền chữa bệnh cho con trai, gia đình chị đã nhờ người thân cầm cố đất, vay 300 triệu tiền ngân hàng, nhưng đến nay, toàn bộ số tiền đã hết sạch. Chị Oanh đã cầu cứu khắp nơi nhưng trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành khắp nơi, những người thân quen chẳng ai đủ khả năng giúp đỡ.

Chị Nguyễn Thị Hường, cán bộ Văn hóa – Xã hội, phụ trách công tác Chính sách xã hội xã Thanh Hương chia sẻ với VietNamNet: “Thông qua hồ sơ gia đình gửi đến và xác minh cụ thể, chúng tôi đã xét cháu Nguyên vào nhóm người khuyết tật mức độ nặng. Tuy nhiên, địa phương chúng tôi vẫn phải chờ huyện xét duyệt lần nữa.

Gia đình hiện nay rất khó khăn, ông bà nội của Nguyên đã già yếu, bệnh tật. Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi mong Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình để cháu Nguyên có được tiếp tục điều trị bệnh”.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Oanh hoặc anh Hoàng Văn Sinh; Địa chỉ: Xóm 6 (xóm 12 cũ), xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 0358677103.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.046 (bé Hoàng Bảo Nguyên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 19001081.