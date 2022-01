MS 2022.017

Chồng hỏng chân, không đi lại được, mọi gánh nặng trong gia đình đổ dồn lên bà Mai. Đến nay, bà đã gần như kiệt sức khi cả hai người con lần lượt bị suy thận giai đoạn cuối.

Gia đình bà Võ Thị Mai (58 tuổi, trú thôn Tiến Lạng, xã Đức Lạng, Đức Thọ, Hà Tĩnh) có hoàn cảnh vô cùng éo le. Cả chồng và hai con của bà đều lần lượt mắc bệnh nặng, liệt giường. Tuổi già, sức yếu lại phải chăm cùng lúc ba người khiến bà Mai gần như kiệt sức.

Hơn 8 năm nay, chồng bà Mai là ông Võ Mạnh Hồng (58 tuổi) bị hỏng chân, thoái hóa khớp mất đệm không thể đi lại được. Ông Hồng phải dùng nạng mới có thể gượng dậy đi được vài bước chân từ nhà ra sân. Hơn 8 năm là ngần ấy thời gian bà Mai chăm lo, phục vụ chồng ốm đau.

Hơn 7 năm nay, ông Hồng không thể tự đi lại được

Vào tuổi xế chiều, bà lại nhận tin như sét đánh ngang tai khi cả hai người con của bà là Võ Thị Thanh Loan (26 tuổi) và con trai Võ Văn Lộc (22 tuổi) đều mắc chứng hư thận, suy thận giai đoạn cuối.

“Tôi cứ tưởng chỉ có chồng tàn tật thôi là đủ khổ rồi. Nào ngờ số phận như trêu ngươi khi các con đều bị suy thận nặng. Mỗi lần nhìn con tím tái, khó thở, tay chân lắp cầu chạy thận nổi u nổi cục, tôi đau lòng lắm. Cả Loan và Lộc chưa lập gia đình, tuổi còn quá trẻ. Tôi chỉ biết quay mặt đi giấu nước mắt trước mặt con để chúng khỏi suy sụp. Gia đình tôi giờ không còn gì nữa rồi", bà Mai nghẹn ngào.

Con trai út Võ Văn Lộc mắc chứng suy thận giai đoạn cuối

Mới 26 tuổi, cô gái Võ Thị Thanh Loan đã mắc phải căn bệnh như trời giáng, vùi dập cả tuổi thanh xuân. Loan cứ khóc khi nghĩ về cuộc đời mình.

"Em không dám nghĩ về tương lai, bởi sống được ngày nào hay ngày đó. Bằng tuổi em người ta lấy chồng sinh con, có cháu cho cha mẹ, còn em thì 6 năm nay cứ lọc máu chạy thận, nhiều lúc mệt tưởng như có thể chết đi. Giờ em có lẽ không khỏe lại được nữa rồi, chỉ mong em trai mau khỏi bệnh. Em ấy còn trẻ quá, thương em trai như đứt từng khúc ruột", Loan ngậm ngùi nói.

Em Loan mắc chứng thận hư 6 năm nay, giờ đã chuyển sang giai đoạn cuối

Cánh tay Loan nổi u nổi cục sau 6 năm chạy thận

Do không thể đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân của ông Hồng đều phụ thuộc vào vợ. Ông ngã bệnh được 1 năm thì con gái suy thận. Nhà không còn ai, bà Mai buộc phải theo con ra bệnh viện hỗ trợ. Loan đã ở giai đoạn nặng, không tự chủ được ngay cả việc đi vệ sinh.

Mới đây, em Võ Văn Lộc cũng phát hiện mắc bệnh tương tự chị gái. Trước tình cảnh trớ trêu của gia đình, ông Hồng bất lực vì bản thân không giúp được gì cho vợ con.

Cậu con trai cũng phát hiện bị hư thận giai đoạn cuối

Ông Hồng bất lực khi tai họa liên miên ập đến

Cũng theo ông Hồng, trước đây không có bảo hiểm hộ nghèo nên Loan phải chạy thận dịch vụ, mỗi lần hết hơn 1 triệu đồng, chưa tính chi phí đi lại. Số tiền trang trải chữa bệnh, thuốc men cho con gái đến nay khiến gia đình suy kiệt, vay nợ tới 200 triệu đồng mà chưa có khả năng trả.

“Từ năm ngoái gia đình có bảo hiểm hộ nghèo nên chi phí cũng giảm được phần nào, thê nhưng nợ cũ còn chưa trả được. Giờ hai đứa con cùng bệnh tật như nhau, còn không biết sẽ sống được đến bao giờ. Mỗi lần mệt con cứ kêu "bố ơi, cứu con", tôi như muốn chết theo con", người đàn ông khốn khổ không kìm được mà bật khóc tức tưởi.

"Tôi chỉ mong con gái và con trai sớm khỏi bệnh, lành lặn như bao người bình thường khác", ông Hồng tâm sự

Căn nhà rách nát không có gì đáng giá

Ông Nguyễn Đình Chiểu, Chủ tịch UBND xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, hoàn cảnh gia đình ông Hồng vô cùng đáng thương khi cả ba người trong nhà đều liệt giường.

“Ông bố thì hỏng chân hoàn toàn, không đi lại được. Giờ hai đứa con lại lần lượt suy thận nặng. Trong nhà giờ chỉ còn người vợ già yếu, một mình chăm sóc tới ba người bệnh, thật sự đau xót. Chi phí thuốc men cho cả ba người bệnh tốn kém vô cùng, kính mong mọi người thương cảm, chia sẻ với nỗi bất hạnh của gia đình ông Hồng”, ông Chiểu nói.

Thiện Lương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Ông Võ Mạnh Hồng, trú thôn Tiến Lạng, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0382926204

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.017 (gia đình ông Hồng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.