Bộ Xây dựng chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh bất động sản không đúng quy định, nhất là các dự án “ma”, không đủ hồ sơ pháp lý, không đủ điều kiện kinh doanh.

Đây là chỉ đạo được Bộ Xây dựng nêu ra tại thông cáo công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) quý I/2021. Nêu về giải pháp cụ thể nhằm ngăn chặn hiện tượng sốt đất, kiểm soát, ổn định thị trường BĐS, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong đó hoàn thiện thiện phê duyệt các đồ án quy hoạch, chú trọng tới các dự án phát triển đô thị, dự án nhà ở đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đồng thời tổ chức công bố công khai thông tin về thị trường BĐS, về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án BĐS đặc biệt là các dự án lớn và việc sáp nhập thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính,…tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi.

Sở Xây dựng Sơn La "tuýt còi", đề nghị Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam và Công ty CP Bất động sản Hano-Vid chấn chỉnh việc quảng cáo, huy động vốn và giao dịch bán đất nền... dự án chưa đủ điều kiện được bán hàng

Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ địa phương cần có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách, "phân lô, bán nền" tại các khu vực chưa được phép đầu tư, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng.

“Quản lý, kiểm soát việc mua đi, bán lại các giao dịch BĐS trao tay nhiều lần thông qua biện pháp quản lý tốt các tổ chức, cá nhân môi giới BĐS. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh BĐS không đúng quy định, nhất là các dự án "ma", không đủ hồ sơ pháp lý, không đủ điều kiện kinh doanh” – Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Ghi nhận thực tế cho thấy, cùng với những cơn sốt đất, thổi giá từ năm 2020 đến nay tại nhiều địa phương cũng xảy ra tình trạng nhiều dự án bán “chui” nhà trên giấy, “bán lúa non” khi dự án chưa đủ các điều kiện pháp lý. Có dự án chưa xây dựng hạ tầng vẫn chỉ là đồng ruộng mênh mông cũng được rao bán, môi giới hoạt động rầm rộ ngay tại dự án.

Dự án "ma" The Xinh Village được giới thiệu, rao bán trên mạng xã hội

Cuối tháng 3 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã có văn bản gửi UBND TP Sơn La, Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam và Công ty CP Bất động sản Hano – Vid về việc huy động vốn, giao dịch bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Sở Xây dựng Sơn La cho biết, dự án khu đô thị số 1, phường Chiềng An của Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam và dự án khu dân cư lô số 3A, dọc suối Nậm La, TP Sơn La do Công ty CP Bất động sản Hano-Vid làm chủ đầu tư chưa đủ điều kiện được huy động vốn, chưa đủ điều kiện được bán hàng. Tuy nhiên, thời gian gần đây các công ty đã thực hiện giao dịch, chào bán đất nền, nhà ở qua hình thức điện thoại, phát tờ rơi..., nhận đặt cọc giữ chỗ mua nhà ở thông qua các trang mạng kinh doanh BĐS.

Tại Đà Lạt (Lâm Đồng), nhiều ngày qua, trên mạng xã hội, trang tin mua bán nhà đất xuất hiện thông tin quảng cáo rầm rộ dự án BĐS có tên "The Xinh Village - Làng biệt thự xanh" ở địa bàn thành phố. Trong khi đó, trao đổi trên báo chí, lãnh đạo thành phố Đà Lạt khẳng định trên địa bàn không có dự án BĐS nào như thông tin các đối tượng đang rao bán, quảng cáo.

Được biết qua kiểm tra, rà soát, xác định vị trí kẻ vẽ trên họa đồ thuộc địa phận phường 3. Tuy nhiên, vị trí này thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp, không có dự án BĐS nào được cấp phép.

Nhiều địa phương cảnh báo giao dịch ở hàng loạt dự án

Thời gian qua, nhiều địa phương cũng đã công bố công khai các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn. Đồng thời, khuyến cáo người dân tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật trước khi thực hiện các giao dịch để tránh các thiệt hại có thể xảy ra.

Đề xuất phạt chủ dự án khu đô thị mới Kosy (Bắc Giang) 250 triệu đồng (Ảnh: Xây dựng)

Sở Xây dựng Sơn La đã có văn bản thông báo cho biết trên địa bàn có 11 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đang triển khai và đã có chủ đầu tư. Tuy nhiên, chưa đủ điều kiện để huy động vốn; điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đến hết tháng 3/2021.

Trong danh sách 11 dự án này có 3 dự án do Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam làm chủ đầu tư tại TP Sơn La. Cụ thể, dự án khu đô thị số 1, phường Chiềng An; dự án khu đô thị số 2 phường Chiềng An và dự án khu đô thị tại phường Chiềng Lề và phường Chiềng An do liên danh Công ty CP Tập đoàn Picenza và Công ty CP Tập đoàn quảng cáo Toàn cầu thực hiện.

Ngoài ra, còn có dự án khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu, thị trấn nông trường Mộc Châu; Dự án khu dân cư Tiểu khu 19/8, thị trấn nông trường Mộc Châu của Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379; Dự án khu đô thị số 1 phường Chiềng Sinh của Công ty CP Xây dựng TEEL Việt Nam; Dự án khu dân cư lô số 3A (TP Sơn La) của Công ty CP Bất động sản Hano-Vid…

Sở Xây dựng Bắc Giang cũng công khai 27 dự án đủ điều kiện chuyển nhượng và 29 dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Các dự án chưa đủ điều kiện gồm: Dự án khu đô thị mới phường Mỹ Độ do Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Hà Nội làm chủ đầu tư, đang thực hiện thi công.

Dự án Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam Thành phố Bắc Giang do Công ty Cổ phần Đầu tư 379 và Tổng công ty Cơ khí xây dựng Thăng Long làm chủ đầu tư đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Nếnh do Công ty Cổ phần xây dựng phát triển nhà và thương mại làm chủ đầu tư đang giải phóng mặt bằng.

Dự án Khu đô thị mới cạnh trường Tiểu học Tân Mỹ, TP Bắc Giang do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Capital Hà Nội làm chủ đầu tư; Dư án Khu đô thị mới xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng do Liên danh Công ty CP phát triển nhà đẹp Vinaland và Công ty CP Sun Grand làm chủ đầu tư đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi…

Thi công không phép phần móng, hầm nhà cao tầng trên diện tích rộng hơn 6.000m2 tại dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc bị phạt 40 triệu đồng

Mới đây, thực hiện Chỉ thị 04 (ngày 23/3/2021) của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại các khu vực quy hoạch dự án phát triển trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng Bắc Giang đã phối hợp kiểm tra một số dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn.

Bước đầu lực lượng chức năng phát hiện dự án khu đô thị mới Kosy, phường Xương Giang, TP Bắc Giang do Công ty cổ phần Kosy làm chủ đầu tư đã vi phạm hành chính về kinh doanh BĐS khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Cụ thể, ngày 31/12/2019, Công ty cổ phần Kosy đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng doanh thu từ bán đất khu đô thị mới Kosy phường Xương Giang trước thời điểm Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở.

Công ty đã vi phạm hành chính về kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện sử dụng đất ở. Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 57, Nghị định số 139 ngày 27/11/2017 của Chính phủ, Sở Xây dựng đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Kosy mức 250 triệu đồng.

UBND Hà Nội mới đây có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố trong đó giao Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy định về đầu tư kinh doanh bất động sản.

Đồng thời kiểm tra, rà soát, công khai danh sách các dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng, các dự án chậm tiến độ do vướng mắc về vấn đề pháp lý, các dự án bất động sản có vi phạm về xây dựng, các dự án không thực hiện bảo lãnh, chậm tiến độ, các dự án chưa nghiệm thu chất lượng công trình, chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã đưa vào sử dựng, các chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở cho người dân.

Ghi nhận tại Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc do ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật – chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức do xây dựng công trình không phép.

Dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng nhưng thời gian qua Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc đã cho thi công rầm rộ phần hầm diện tích xây dựng 6.177m2 tại ô đất có ký hiệu C1-CT thuộc dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony.

Luật sư Nguyễn Hữu Toại - Công ty Luật TNHH Hừng Đông (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, chính tư duy làm ăn “chộp giật”, không tuân thủ pháp luật khiến tình trạng sai phạm trong xây dựng ngày càng nhức nhối. Cùng với đó, luật sư cũng chỉ rõ trách nhiệm của chính quyền, các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước, không giám sát hoặc giám sát mang nặng tính hình thức để cho các chủ đầu tư ngang nhiên vi phạm Luật sư cũng thẳng thắn cho rằng, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về trật tự xây dựng, PCCC còn thấp, chưa tương xứng với mức độ vi phạm. Theo luật sư Nguyễn Hữu Toại bên cạnh việc tăng mức độ xử phạt cũng cần có cơ chế không cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho các chủ đầu tư thường xuyên vi phạm về xây dựng, PCCC.

Hồng Khanh