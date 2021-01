Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đến nay thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2011 - 2020. Tính đến tháng 12/2020, diện tích nhà ở bình quân toàn TP đạt 26,8 m2/người, vượt sớm mục tiêu đến năm 2020 (26,3 m2/người). Năm 2020, Hà Nội hoàn thành 5 dự án nhà ở xã hội với 550.281 m2 sàn tương ứng với 5.348 căn hộ; 89 dự án nhà ở thương mại, tương ứng 6.571.944 m2 sàn, 53.644 căn hộ; 5 dự án nhà ở tái định cư, tương ứng 154.270 m2 sàn, 1.723 căn hộ. Tại TP.HCM, theo số liệu thống kê năm 2020 của Sở Xây dựng có 31 dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai với tổng số 16.895 căn nhà, giảm 30,4% so với năm 2019. Trong đó, có 7.114 căn nhà thuộc phân khúc nhà ở cao cấp, chiếm tỷ lệ 42,1% và tăng 15,9% so với năm 2019; Phân khúc nhà ở trung cấp có 9.618 căn, chiếm tỷ lệ 56,9% và tăng 66,2% so với năm 2019. Phân khúc nhà ở bình dân chỉ có 163 căn, chỉ chiếm tỷ lệ 1%, giảm đến 98,6% so với năm 2019.