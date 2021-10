Để có cơ sở đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng sống tại các khu nhà trọ, UBND TP.HCM chỉ đạo kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở.

Ngày 28/10, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn gửi Sở Xây dựng, Công an Thành phố và UBND các quận – huyện và TP.Thủ Đức về việc triển khai kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở đến các địa phương và đơn vị liên quan vào đầu tháng 11/2021.

UBND các quận – huyện và TP.Thủ Đức phải huy động lực lượng tại địa phương để thực hiện công tác khảo sát số liệu theo yêu cầu của Sở Xây dựng trong 5 ngày kể từ ngày triển khai kế hoạch kiểm tra.

Sau khi có dữ liệu khảo sát từ UBND các quận – huyện và TP.Thủ Đức, Sở Xây dựng phải chủ trì kiểm tra, báo cáo kết quả trình UBND Thành phố xem xét chỉ đạo. Thời gian hoàn tất việc kiểm tra và báo cáo là 20 ngày.

Công an TP.HCM có trách nhiệm hỗ trợ, cung cấp thông tin liên quan đến tình hình quản lý nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn, phục vụ công tác kiểm tra.

TP.HCM sẽ kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn để có chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng sống.

Trước đó, ngày 25/10, Sở Xây dựng TP.HCM có báo cáo về tình hình xây dựng nhà trọ trên địa bàn thành phố.

Số liệu thống kê sơ bộ từ 11 quận – huyện (11 quận – huyện chưa báo cáo), tổng số lượng nhà trọ là 34.670 căn; tổng số lượng phòng trọ là 330.174 phòng; tổng diện tích sàn xây dựng là 5.582.285m2.

Để triển khai kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 – 2025 và đề ra các giải pháp phát triển nhà ở xã hội – nhà lưu trú công nhân trong và ngoài khu công nghiệp, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở.

Về tổ chức thực hiện, Sở Xây dựng đề xuất thành lập tổ điều hành (do giám đốc sở làm tổ trưởng) và 4 tổ địa bàn (do các phó giám đốc sở làm tổ trưởng) với sự tham gia của các lượng lượng như quản lý đô thị, thanh tra xây dựng địa bàn, công an địa phương.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trong thời gian tới, Thành phố sẽ bổ sung chính sách hỗ trợ cho chủ nhà trọ cũng như người thuê để nâng cao chất lượng chỗ ở, góp phần đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong giai đoạn “bình thường mới”.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM nói về kế hoạch xây nhà ở cho công nhân Hiện trên địa bàn TP.HCM có gần 900.000 công nhân đang thuê nhà ở. Từ nay đến năm 2025, thành phố có kế hoạch xây dựng nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp.

Anh Phương – Hồ Văn