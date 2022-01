Đây là nền tảng thương mại điện tử được phát triển với mục đích kết nối các cá nhân tự kinh doanh với các nhãn hàng, từ đó mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm trực tuyến.

Theo Techinasia, On - một startup hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam mới đây đã huy động thành công 1,1 triệu USD trong vòng hạt giống (Seed Round).

Vòng gọi vốn hạt giống của On do quỹ đầu tư mạo hiểm Touchstone Partners dẫn đầu. Ngoài ra, còn có sự tham gia của quỹ đầu tư ThinkZone Venture. Đây đều là những quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Việt Nam, với “khẩu vị” đầu tư vào các công ty startup trong lĩnh vực công nghệ như Fintech, Edtech, Logistics,...

Ra mắt vào tháng 3/2021, On là nền tảng cho phép các cá nhân tiếp thị sản phẩm cho bạn bè, gia đình của họ và nhận lại hoa hồng dựa trên mỗi giao dịch. Nền tảng On sẽ nắm vai trò xử lý toàn bộ mọi quy trình, từ việc giới thiệu, xử lý, thực hiện và giao hàng.

Nền tảng bán hàng online On.

Nhìn chung, nền tảng On sẽ giúp tạo ra nguồn thu nhập từ việc bán hàng cho những người muốn kinh doanh online. Đặc biệt, người tham gia vào mạng lưới bán hàng online này sẽ không cần bỏ vốn nhập hàng hay lưu kho.

Để thuận tiện hơn cho cả người bán và người mua, On cũng đang phát triển một nền tảng giao hàng có tên OnDelivery với khoảng 24.000 tài xế trong mạng lưới.

Nền tảng On được sáng lập bởi Giang Nguyễn, một cựu lãnh đạo công nghệ tại FPT Software. Hai nhà đồng sáng lập còn lại của On còn bao gồm Dzung Luu (cựu giám đốc nhân sự hãng gọi xe Be) và Minh Nguyễn (cựu CFO Logivan). Đây đều là những gương mặt đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giới khởi nghiệp.

Nền tảng bán hàng online On hiện có hơn 10.000 cộng tác viên bán hàng. Số tiền mà mỗi người này kiếm được rơi vào khoảng 300 USD/tháng. Hiện có tổng cộng khoảng 20.000 sản phẩm khác nhau đang được rao bán trên nền tảng này.

Theo Techinasia, nền tảng On hiện có kế hoạch sử dụng số tiền vừa gọi vốn vào việc mở rộng sự hiện diện của mình, cung cấp dịch vụ quản lý, giao hàng và hỗ trợ vốn cho cộng tác viên bán hàng.

Trước On, tại Việt Nam từng có một startup với mô hình tương tự là nền tảng cộng tác viên bán hàng Cuccu.vn.

Về bản chất, mô hình kinh doanh của On không phải quá mới tại Việt Nam. Hồi giữa năm 2021, một mô hình kinh doanh tương tự là nền tảng cộng tác viên bán hàng Cuccu.vn cũng đã gây sự chú ý lớn tại chương trình Shark Tank.

Cuccu hướng tới đối tượng là các bạn sinh viên, bà mẹ bỉm sữa, dân văn phòng và những người muốn kiếm thêm thu nhập. Người tham gia vào nền tảng này sẽ tải về ứng dụng Cuccu và trở thành cộng tác viên bán hàng cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Đây cũng là startup từng khiến cộng đồng mạng xôn xao nhờ khả năng giúp người dân bán vải trong mùa dịch. Thành công của mô hình kinh doanh này cũng đã được kiểm chứng khi lượng vải mà các cộng tác viên Cuccu.vn tiêu thụ còn lớn hơn cả các sàn TMĐT tên tuổi vốn được biết đến từ lâu như Tiki, Sendo.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều các startup trong lĩnh vực thương mại điện tử như On hay Cuccu được xem là những tín hiệu tích cực, mang đến sức cạnh tranh cho thị trường.

Những nền tảng bán hàng online này cũng sẽ đóng góp vào việc educate (giáo dục) thị trường, qua đó góp phần chuyển đổi số các mô hình kinh doanh truyền thống, đưa sản phẩm của người nông dân, doanh nghiệp lên môi trường Internet.

Trọng Đạt