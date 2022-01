Tịnh thất Bồng Lai từng nhiều lần khuấy đảo truyền hình khi cho “đệ tử” tham gia các cuộc thi, gameshow lớn, thậm chí đạt giải cao.

Trước khi bị khởi tố, Tịnh thất Bồng Lai (hiện gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ) từng được xem là nơi nuôi dưỡng, phát hiện nhiều cá nhân có tài năng nghệ thuật.

Rất nhiều cá nhân tại đây từng tham gia các cuộc thi thậm chí chương trình truyền hình lớn và đạt giải cao. Năm 2014, chương trình “Giọng hát Việt nhí” có sự góp mặt của cô gái trẻ trong bộ trang phục tu hành khiến khán giả mến mộ.

Cô gái là Lê Thanh Huyền Trân kể mình là trẻ mồ côi, đang sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai. Việc Huyền Trân tự nhận mình là trẻ mồ côi, đang tu tập tại một tịnh thất nghèo nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả.

Lê Thanh Huyền Trân của Tịnh thất Bồng Lai tại chương trình Giọng hát Việt nhí năm 2014.

Huyền Trân tiếp tục tranh thủ sự cảm mến của khán giả bằng việc thể hiện các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chung cuộc, Huyền Trân đạt giải Á quân. Nhìn thấy triển vọng của Huyền Trân, ca sĩ Quang Lê nhận cô bé làm con nuôi từ cuối năm 2014 với mong muốn giúp Huyền Trân phát triển con đường ca hát chuyên nghiệp.

Tuy nhiên sau đó, vì nhiều lý do, mối quan hệ của ca sĩ Quang Lê và Huyền Trân nạn nứt rồi cả hai cắt đứt liên hệ.

Ba năm sau, Tịnh Thất Bồng Lai lại tiếp tục khuấy đảo truyền hình khi cho 2 “đệ tử” của mình là Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên tham gia cuộc thi hát Bolero của đài truyền hình một tỉnh.

Tại chương trình, 2 thí sinh này xuất hiện trong bộ đồ tu hành, giới thiệu mình là trẻ mồ côi, được ông Lê Tùng Vân nhận nuôi ở Tịnh thất Bồng Lai.

Từng nổi tiếng trên mạng xã hội, có chất giọng khá tốt, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên lập tức thu hút sự chú ý của ban giám khảo, khán giả cả nước.

Năm 2017, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên tham gia cuộc thi hát Bolero của đài truyền hình một tỉnh.

Tuy vậy, sự xuất hiện của 2 “tu sĩ” tự xưng trong một chương trình truyền hình lớn khiến dư luận bức xúc, tẩy chay. Trước làn sóng phản đối từ dư luận, cả hai quyết định rút lui khỏi chương trình.

Sau đó 1 năm, nhóm nam “đệ tử” của điểm hoạt động tôn giáo tự xưng này lại khiến dư luận sục sôi khi tham gia cuộc thi vô địch cử tạ thể hình nam tại một quận thuộc TP.HCM.

Trong cuộc thi này, Tịnh thất Bồng Lai cử các “đệ tử” Nhị Nguyên, Nhất Tuệ, Trùng Dương tham gia. Các thí sinh này lần lượt đạt huy chương đồng, bạc, vàng ở hạng cân 60kg.

Người của Tịnh thất Bồng Lai tham gia cuộc thi cử tạ thể hình nam vào năm 2018.

Năm 2019, Tịnh thất Bồng Lai trở nên nổi tiếng hơn cả khi cho 5 chú tiểu thamn gia chương trình truyền hình ăn khách Thách thức danh hài.

Xuất hiện tại chương trình với nét trẻ thơ hồn nhiên, đáng yêu, 5 em bé gồm: Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm, Ngọc Tâm và Minh Tâm lập tức thu hút sự chú ý của khán giả.

Các bé được giới thiệu là trẻ mồ côi, đang sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai với một cuộc sống thiếu thốn, chật vật. Những thông tin, hình ảnh về cuộc sống của 5 đứa trẻ thực sự khiến người xem rơi nước mắt.

5 em bé của Tịnh thất Bồng Lai trong cuộc thi Thách thức danh hài.

Cùng với nét diễn duyên dáng, đáng yêu, hài hước, các bé liên tiếp chiến thắng các vòng thi và đạt giải quán quân của chương trình.

Từ lúc này, Tịnh thất Bồng Lai nổi tiếng một cách nhanh chóng, nguồn từ thiện trong và ngoài nước cũng liên tục đổ về điểm hoạt động tôn giáo tự xưng này.

Ngay sau đó, hàng loạt kênh Youtube từ “lò” của Tịnh thất Bồng Lai ra đời như: 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ, Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Hoàn Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Lê Thanh Huyền Trân Ofiical…

Riêng kênh 5 chú tiểu hiện có hơn 2 triệu lượt người đăng ký, tranh thủ khai thác hình ảnh nhóm trẻ mà họ giới thiệu là mồ côi.

Nguyễn Sơn(tổng hợp)