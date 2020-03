Chứng khoán liên tiếp tụt giảm mạnh đã khiến nhiều tỷ phú USD Việt rơi khỏi bảng xếp hàng giàu nhất thế giới của Forbes.

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Tạp chí Forbes, tính tới cuối giờ chiều ngày 23/3, Việt Nam chỉ còn 3 tỷ USD.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Ngân hàng Techcombank (TCB) là người tiếp theo bị loại khỏi danh sách tỷ phú USD của Forbes. Trước đó, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch CTCP Tập đoàn Masan (MSN) cũng rớt khỏi danh sách này.

Cũng tính tới chiều 23/3, danh sách tỷ phú USD người Việt chỉ còn ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC), bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc CTCP Hàng không Vietjet (VJC) và ông Trần Bá Dương - Chủ tịch CTCP Ô tô Trường Hải.

Ông Phạm Nhật Vượng chứng kiến tài sản tụt giảm mạnh, mất thêm 1 tỷ USD trong vòng 1 tuần qua xuống còn 4,8 tỷ USD. Tính trong vòng khoảng 1 năm qua, ông Vượng đã mất khoảng 3 tỷ USD.

Cổ phiếu Vingroup của oogn Vượng đã giảm khoảng 37% trong vòng 6 tháng qua.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn xếp ở vị trí số 2 với túi tiền giảm thêm 100 triệu USD trong tuần qua xuống còn 2 tỷ USD (tính tới 23/3). Bà Thảo vẫn là tỷ phú USD duy nhất tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.

Ông Trần Bá Dương cũng ghi nhận tài sản của mình và gia đình quy từ cổ phiếu giảm 100 triệu USD xuống còn 1,4 tỷ USD.

Cách đây 1 tuần, ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank (TCB) chứng kiến tài sản giảm 500 triệu USD trong vòng 1 năm xuống chỉ còn tròn 1 tỷ USD (vào ngày 15/3/2020). Tuy nhiên, tới cuối phiên 23/3, ông Hồ Hùng Anh không còn trong danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Cổ phiếu Techcombank giảm 36% trong vòng 6 tháng qua.

Trước đó, ông Nguyễn Đăng Quang và ông Trần Đình Long cũng đã bị loại ra khỏi danh sách này do cổ phiếu Masan và Hòa Phát (HPG) giảm mạnh trong khoảng 1 năm qua.

Ông Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang là cặp tỷ phú Việt nổi lên nhanh chóng trong vài năm gần đây với 2 DN lớn Masan và Techcombank. Masan bứt phá trong lĩnh vực thực phẩm - hàng tiêu dùng. Trong khi đó, Techcombank được biết đến là doanh nghiệp cho vay lớn đối với Vingroup của ông Vượng.

Cách đây 1 năm, hôm 4/3/2019, ông Hồ Hùng Anh được Forbes đánh giá có 1,7 tỷ USD.

Ông Hồ Hùng Anh cùng tham gia với ông Nguyễn Đăng Quang trong việc điều hành Mansan Rus Trading tại Nga. Đây là doanh ngiệp tiền thân của tập đoàn hàng tiêu dùng Masan. Ông Hồ Hùng Anh từng giữ chức tổng giám đốc Masan Rus Trading từ năm 1997 đến 2004 đồng thời buôn bán hàng hóa giữa Việt Nam và Đông Âu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam gần đây giảm rất mạnh theo đà lao dốc trên TTCK thế giới và nỗi lo về triển vọng của các doanh nghiệp Việt do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Đóng cửa phiên 23/3/2020, chỉ số VN-Index giảm 43,14 điểm (giảm hơn 6%) xuống 666,69 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối 2016 chỉ số này xuống dưới ngưỡng 700 điểm.

Hàng loạt các cổ phiếu blue-chips trên các sàn chứng khoán Việt Nam giảm sâu. Nhiều mã lớn thuộc nhóm VN30 giảm sàn như: bộ 3 cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE); HDBank (HDB) và VietJet (VJC) của nữ tỷ phú Nguyễn Thi Phương Thảo; Techcombank của ông Hồ Hùng Anh…

Các cổ phiếu ngân hàng và dầu khí cũng đồng loạt giảm sàn.

Chứng khoán Việt Nam giảm còn do giới đầu tư bị ảnh hưởng tiêu cực từ chứng khoán thế giới. Trong phiên giao dịch 23/3, chứng khoán tương lai của Mỹ một lần nữa ngắt mạch tự động do giảm sâu quá. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm khoảng 30-35% so với đỉnh ghi nhận hồi giữa tháng trước. Chỉ số Dow Jones đã mất mốc 20 ngàn điểm.

Cổ phiếu châu Á cũng chìm trong sắc đỏ. Nhiều thị trường mất 5-8%.

Thị trường tài chính thế giới cũng chao đảo, với nhiều đồng tiền tụt giảm 10-20%. Đồng USD trong khi đó tiếp tục tăng giá so với các loại tiền khác trong giở tiền tệ. Trái phiếu chính phủ Mỹ cũng biến động hiếm có, lúc sụt giảm xuống đáy lịch sử, 0,4%/năm, lúc tăng mạnh trở lại.

Đa số các cổ phiếu blue-chips giảm sàn trong phiên 23/3. Chỉ số VN-Index bốc hơi hơn 42 điểm (-6,08%) xuống 666 điểm.

Theo CTCK Rồng Việt, TTCK vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục sau những chuỗi ngày giảm sâu và các NĐT đang lo lắng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lan tỏa nhanh trên toàn cầu. Các tỷ phú Việt gần đây có những điều chỉnh nhưng thị trường nhìn chung vẫn ảm đạm.

M. Hà