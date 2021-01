Do ông Trump hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ cuộc bạo loạn tại đồi Capitol ngày 6/1, nhiều người đặt câu hỏi ông sẽ làm gì trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden?

Ông Trump sẽ chia tay Nhà Trắng thế nào?

Giai đoạn này, nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ đến Florida trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào trưa ngày 20/1 (giờ Washington DC).

Lịch trình chính thức của ông Trump chưa được công bố, nhưng nhà báo Greg Jennett của ABC News tại Washington cho biết, Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump sẽ không rời Nhà Trắng cho đến khoảng 8h sáng,

"Lúc đó chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ trước khi ông Biden tuyên thệ, và tôi cho rằng trước khoảng 4-5 giờ thì ông ấy ra Đại lộ Pennsylvania và tự rời đi", nhà báo này nhận định.

Truyền thông Mỹ đưa tin, máy bay Không lực 1 chở ông Trump sẽ đáp xuống Florida lúc 11h sáng, trước khi tín hiệu cuộc gọi của máy bay thay đổi để phản ánh sự thay đổi chính quyền.

Một lời mời đến buổi lễ chia tay theo nghi thức của ông Trump tại Căn cứ quân sự Andrews, bắt đầu lúc 8h chiều, đang loan truyền trong những người ủng hộ ông. Danh sách cuối cùng gồm những ai vẫn chưa được tiết lộ, nhưng cựu cố vấn liên lạc Nhà Trắng Anthony Scaramucci cho biết ông đã được mời.

Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Trump có phát biểu tại sự kiện, được cho là sẽ bao gồm nhiều truyền thống như bắn 21 phát đại bác chia tay, hay không. Mỗi người được mời có thể mang theo 5 vị khách.

Trong những ngày sau khi Hạ viện bỏ phiếu nhất trí luận tội Trump ngày 13/1, kế hoạch chính thức của ông có rất ít chi tiết, chỉ nói rằng ông "sẽ thực hiện nhiều cuộc gọi và có nhiều cuộc họp".

Theo truyền thống, một tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ gặp cặp đôi số 1 mới trước khi chuyển giao quyền lực. Vợ chồng ông Obama đã gặp vợ chồng ông Trump và uống trà trước khi cả bốn người cùng tới lễ nhậm chức. Giờ đây, ông Trump không làm điều này, và ông đã xác nhận sẽ không dự lễ nhậm chức của ông Biden.

Theo ABC News, Tổng thống Trump có thể sẽ không có được lễ chia tay như ông hy vọng.

Tin tức trên truyền thông Mỹ nói rằng Lầu Năm Góc sẽ phá vỡ truyền thống mới đây và không tổ chức lễ chia tay Không lực 1 dành cho ông Trump.

Vốn là lúc để các tổng thống đích thân cám ơn quân đội, lễ chia tay này thường được tổ chức vào đầu tháng 1 trước khi Tổng thống ra đi. Cả Barack Obama và George W Bush đều dự một lễ như vậy trước khi họ rời nhiệm.

Vào cuối tuần qua, vợ chồng Phó Tổng thống Mike Pence đã cám ơn quân đội tại Pháo đài Drum ở New York và các thủy thủ tại Căn cứ Hải – không quân Lemoore ở California.

Ông Trump sẽ đi đâu?

Nhiều khả năng nhất là Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng của gia đình ông Trump ở bang Florida, nơi ông thường xuyên lui tới trong nhiệm kỳ của mình. Câu lạc bộ này nằm ngay cạnh sân golf West Palm Beach của ông Trump, có bãi biển riêng, một số phòng khiêu vũ (có một phòng được đặt theo tên Tổng thống) và 10 phòng cho khách thuê.

Nhưng ông Trump có thể gặp trở ngại nếu muốn sống ở đó toàn thời gian. Một người hàng xóm đang phản đối kế hoạch này, viện dẫn không ai được phép ở lại khu nghỉ dưỡng quá 21 ngày một năm theo một thỏa thuận với Thị trấn Palm Beach.

Luật sư Reginald Stambaugh - đại diện cho một người hàng xóm giấu tên – khẳng định ông Trump đã thỏa thuận với thị trấn vào năm 1993 khi biến Mar-a-Lago từ một ngôi nhà thành một câu lạc bộ tư nhân. Nhưng chưa rõ ông Trump có là một thành viên của câu lạc bộ, vì vậy có phải tuân thủ quy định hay không.

Nhóm Trump đã phủ nhận điều đó, tuyên bố "không có tài liệu hoặc thỏa thuận nào cấm Tổng thống Trump sử dụng Mar-a-Lago làm nơi ở của mình".

Một lá thư chung từ người quản lý của Thị trấn Palm Beach và cảnh sát trưởng xác nhận Cơ quan Mật vụ sẽ phong tỏa các con đường xung quanh câu lạc bộ bên bờ biển trong vài ngày kể từ 20/1.

"Ngoài ra, chúng tôi không thấy có cấm đường trong tương lai liên quan đến sự hiện diện của một cựu Tổng thống", bức thư nhấn mạnh. Nội dung thư còn cảm ơn người dân địa phương đã chịu đựng sự hiện diện bán thời gian của ông Trump trong bốn năm qua.

Cuộc sống sau nhiệm kỳ tổng thống

Ông Trump sẽ phải mất một thời gian để quyết định về sự biện hộ cho bản thân trước phiên luận tội lần 2 tại Thượng viện.

Hogan Gidley, cựu Thư ký báo chí của chiến dịch tranh cử Trump, thông báo trên Twitter rằng ông Trump vẫn "chưa quyết định" ai sẽ đại diện cho mình. Nhiều biện pháp bảo vệ an ninh hiện thời dành cho Tổng thống Trump sẽ vẫn được duy trì.

Các cựu Tổng thống được nhận trợ cấp lên tới 1 triệu USD mỗi năm để chi tiêu cho an ninh và đi lại, thêm khoảng 500.000USD dành cho vợ/chồng.

Cuộc sống hàng ngày ở Mar-a-Lago có thể ồn ào hơn một chút. Ông Trump đã tận hưởng những đêm yên tĩnh mỗi khi ở lại câu lạc bộ trong 4 năm qua, với các chuyến bay quanh cơ ngơi ở Florida này phải chuyển hướng vì lý do an ninh quốc gia.

Nhưng những máy bay này có thể sẽ không phải đổi hướng nữa vì ông Trump không còn là tổng tư lệnh Mỹ. Trước khi làm tổng thống, ông Trump đã kiện hạt Palm Beach về tiếng ồn của máy bay phía trên câu lạc bộ nhưng không thành công.

Về công việc hậu Nhà Trắng, Trump TV từ lâu đã được nêu như một lựa chọn. Có tin nói ông Donald Trump đang tìm cách giữ chân những người ủng hộ và tận dụng xu hướng dịch vụ phát trực tuyến để đưa ra một nền tảng của riêng mình.

Thanh Hảo

Thống đốc New York Andrew Cuomo đã phải hủy bỏ kế hoạch dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden vào ngày 20/1 tới, vì lý do an ninh.