Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền ở Hàn Quốc đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 21, theo kết quả sơ bộ được công bố sáng nay (16/4).

Theo hãng tin CNA, các cử tri đã bỏ phiếu bầu cho đảng của Tổng thống Moon Jae In để ủng hộ cách thức chính phủ do ông lãnh đạo đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (Covid-19).

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. (Ảnh: Reuters)

Hàn Quốc là một trong những nước đầu tiên trên thế giới tổ chức bầu cử quốc hội kể từ khi dịch bệnh bùng phát, và một loạt các biện pháp an toàn đã được triển khai để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Theo hãng tin Yonhap, cuộc bầu cử được đánh giá là một cuộc trưng cầu dân ý đối với Tổng thống Moon, người sẽ tiếp tục cầm quyền trong 2 năm nữa, giữa lúc ông phải xử lý nhiều thách thức quan trọng - từ suy giảm kinh tế đến các mối quan hệ liên Triều sóng gió và gần đây nhất là đại dịch Covid-19.

Dù lo ngại dịch bệnh, hàng chục triệu người vẫn đến các điểm bầu cử, đeo khẩu trang và găng tay, kiên trì xếp hàng ở khoảng cách an toàn để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình ngày 15/4.

Ảnh: Yonhap

Yonhap cho biết, ước tính hơn 29 triệu người đã bỏ phiếu, tương đương 66,2% - một con số cao kỷ lục trong 28 năm qua. Họ chọn ra 300 thành viên của Quốc hội, với 253 ghế được bầu trực tiếp và 47 ghế đại diện cho các chính đảng. Mỗi cử tri bầu một phiếu cho ứng cử viên và một phiếu cho đảng mà họ ủng hộ.

Kết quả sơ bộ cho thấy người Hàn Quốc đã đặt niềm tin lớn vào DP, đảng hiện đang có 120 ghế trong Quốc hội. DP cùng đảng vệ tinh dự kiến giành 180 ghế, chiếm đa số 3/5, trong khi đảng đối lập Tương lai Thống nhất (UFP) và đảng vệ tinh dự kiến giành 103 ghế.

Với 99,3% số phiếu bầu trực tiếp đã kiểm, Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) xác nhận DP hiện dẫn đầu tại 163 đơn vị bầu cử trên cả nước, tiếp đến là UFP với 84 khu vực.

Các nhân viên bầu cử tại một điểm kiểm phiếu ở Seoul. (Ảnh: Taipei Times)

Với thành tích này, khối cầm quyền sẽ có thể thông qua các dự luật mà không cần sự ủng hộ từ các đảng khác. Điều đó cũng có nghĩa sẽ không có sự thay đổi lớn trong các chính sách then chốt của Tổng thống Moon thời gian qua.

Kết quả bầu cử cũng tiếp sức cho chính quyền của ông Moon trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vốn đã rất hiệu quả thời gian qua. Ở giai đoạn đầu, người dân bất bình với tình trạng thiếu khẩu trang và các biện pháp cách li lỏng lẻo. Số ca nhiễm mới lên đến đỉnh điểm 909 người vào ngày 29/2, theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc.

Nhưng chính quyền Tổng thống Moon đã thành công trong duy trì số ca nhiễm mới dưới 30 người trong những ngày qua, nhờ chủ trương xét nghiệm diện rộng và truy dấu bệnh nhân cùng các biện pháp cách li nghiêm ngặt. Nhờ đó, tỷ lệ tín nhiệm dành cho ông Moon tăng vọt từ mức thấp 30% năm ngoái lên 50% thời gian gần đây.

Theo giới phân tích, sự ủng hộ của người dân Hàn Quốc sẽ cho phép Tổng thống Moon tiếp tục tập trung vào nghị trình hiện tại, trong đó có đối phó dịch bệnh và giảm thiểu suy thoái kinh tế.

Thanh Hảo