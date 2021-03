Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Đức Der Tagesspiegel đăng tải hôm 14/3, ông Timmermans cho biết, cả Brussels và các nước thành viên EU đều phạm sai lầm khi đặt hàng vắc-xin ngừa virus corona chủng mới.

Dù thừa nhận cách tiếp cận tiêm chủng của EU có lợi nhiều nhất cho "các nước giàu hơn" như Đức, nhưng ông Timmermans tin, việc liên minh đặt hàng vắc-xin chung là việc làm đúng đắn. Quan chức này nhấn mạnh, hiện còn quá sớm để rút ra kết luận đúng sai và ưu tiên hàng đầu của khối hiện vẫn là đảm bảo mọi quốc gia châu Âu đều được nhận vắc-xin.

Theo báo RT, ông Timmermans có phát biểu trên khi các nỗ lực tiêm chủng của EU, vốn đã bị chậm so với kế hoạch ban đầu, tiếp tục gặp những vấn đề mới. Hôm 12/3, hãng dược liên doanh Anh - Thụy Điển AstraZeneca, một trong những nhà cung cấp vắc-xin chính cho liên minh cảnh báo có thể phải trì hoãn thêm việc giao các đơn đặt hàng. Công ty đổ lỗi sự gián đoạn cho các vấn đề sản xuất cũng như những lệnh hạn chế xuất khẩu.

AstraZeneca đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành các cam kết với EU và đến nay đã giảm hơn một nửa trong tổng số 80 triệu liều vắc-xin thỏa thuận cung ứng cho khối trong quý đầu tiên. Hồi đầu tuần này, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tiết lộ, hãng dược phẩm mới bàn giao chưa đầy 10% số liều vắc-xin đã cam kết.

Việc phân phối nguồn cung vắc-xin khan hiếm giữa các nước thành viên EU cũng vấp phải nhiều chỉ trích. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz hôm 12/3 đã lên tiếng tố cáo tình trạng phân phối vắc-xin “không công bằng” và không tương ứng với dân số của từng nước. Ông Kurz cáo buộc một số nước trong liên minh đã tìm cách đạt thỏa thuận ngầm với các hãng dược.

Ông Kurz cùng các nhà lãnh đạo Bulgaria, CH Séc, Latvia và Slovenia mới đây cũng viết một bức thư chung kêu gọi EU tổ chức họp khẩn để giải quyết vấn đề. Họ cảnh báo, nếu tình trạng bất bình đẳng trong phân phối vắc-xin vẫn tiếp diễn, nó có thể đe dọa những nỗ lực của khối trong việc tạo ra một phản ứng thống nhất chống đại dịch.

Tuấn Anh

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định, hiện không có lí do gì khiến các nước phải ngừng sử dụng vắc-xin ngừa Covid-19 do hãng dược AstraZeneca sản xuất.