Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các cộng sự rằng kể từ khi rời Nhà Trắng ông vẫn giữ liên lạc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ông Trump vẫn giữ liên lạc với lãnh đạo Triều Tiên sau khi rời Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, tiết lộ trên được ghi trong cuốn sách sắp ra mắt "The Confidence Man"của phóng viên tờ The New York Times là Maggie Haberman. Nữ phóng viên này cho hay: "Như chúng ta biết, ông Trump vẫn giữ mối quan hệ đó".

Năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un có tình cảm đặc biệt với nhau sau khi trao đổi thư từ. Tuy nhiên, ba cuộc gặp của ông với ông Kim Jong Un vẫn không thuyết phục được người đứng đầu Triều Tiên từ bỏ bom hạt nhân và tên lửa.

Nhà báo Haberman cho hay, hiện chưa thể xác minh tuyên bố của ông Trump và nó có thể không đúng sự thật. "Những gì ông ấy nói và điều thực sự xảy ra không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Tuy nhiên, ông Trump đã nói với mọi người về việc vẫn duy trì một dạng thư từ hoặc thảo luận với ông Kim Jong Un".

Ông Kim Jong Un là nhà lãnh đạo nước ngoài duy nhất mà ông Trump còn giữ liên lạc, nữ nhà báo của The New York Times cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng hiện từ chối bình luận về thông tin trên. Đại diện của ông Trump cũng không phản hồi với đề nghị bình luận.

Đạo luật Logan năm 1799 cấm công dân Mỹ thương thuyết với các chính phủ ngoại quốc với tư cách cá nhân khi chưa được cho phép. Jenny Town, giám đốc dự án 38 Triều Tiên, đóng tại Washington, cho biết ông Trump nổi tiếng là hay cường điệu và bất cứ thông điệp nào mà ông gửi đi có lẽ chỉ là lời chúc mừng và có thể không được đáp lại.

Jenny Town nói: "Nhưng nếu nó đó là sự thật và việc liên lạc có diễn ra mà không có sự phối hợp hay tham vấn với Nhà Trắng, thì nó có thể phản tác dụng đối với lợi ích của Mỹ".

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục đề cập tới việc tái hội đàm với Triều Tiên nhưng tránh thúc đẩy ngoại giao thượng đỉnh và chỉ ưu tiên can thiệp ở cấp thấp hơn.

