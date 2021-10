Tờ trình của Chính phủ nêu rõ phương án quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030. Đất nông nghiệp: Để đáp ứng mục tiêu an ninh lương thực quốc gia, đảm bảo độ che phủ rừng đạt 42 - 43% và tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp quy hoạch đến năm 2030 có 27,73 triệu ha. Trong đó, diện tích đất trồng lúa và lúa kết hợp với các cây lương thực có 3,568 triệu ha, giảm 349 nghìn ha; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất rừng sản xuất là 15,85 triệu ha. Đất phi nông nghiệp: Để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển hạ tầng đồng bộ quy hoạch đất phi nông nghiệp đến năm 2030 là 4,90 triệu ha. Trong đó, đất khu công nghiệp đến năm 2030 có 210,93 nghìn ha (tăng 120,10 nghìn ha so với năm 2020); đất quốc phòng là 289,07 nghìn ha (tăng 45,91 nghìn ha); đất an ninh là 72,33 nghìn ha (tăng 19,62 nghìn ha); đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia là 1,75 triệu ha (tăng 412,20 nghìn ha). Đất đô thị: Để đáp ứng mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%, quy hoạch sử dụng đất đô thị đến năm 2030 là 2,95 triệu ha, tăng 925,78 nghìn ha.