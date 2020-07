Chính trị icon 24/07/2020 24/07/2020

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng An ninh Kinh tế và Thượng tá Dương Văn Long, Trưởng Công an huyện Ia Pa vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.