Chính trị icon 19 giờ trước 19 giờ trước

Bộ Công an điều động Đại tá Bùi Quang Thanh Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.