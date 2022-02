Bộ trưởng Nội vụ hứa đề xuất nâng phụ cấp cho giáo viên

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ GD-ĐT đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét nâng phụ cấp giáo viên nói chung, trong đó ưu tiên giáo viên mầm non.

Sáng 25/2, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên mầm non phổ thông.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì phiên giải trình

Thiếu khoảng 84.000 giáo viên nhưng vẫn phải tinh giản biên chế

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Đỗ Chí Nghĩa nêu thực trạng thừa cục bộ 10.000 nhưng lại thiếu 94.000 giáo viên. Như vậy, nếu sắp xếp được số giáo viên thừa thì vẫn còn thiếu khoảng 84.000 giáo viên.

“Vậy giải pháp căn cơ nào để bổ sung được hơn 84.000 giáo viên này trong khi vẫn phải thực hiện Nghị quyết của Trung ương về tinh giảm biên chế?”, đại biểu Nghĩa đặt câu hỏi.

Bày tỏ băn khoăn về mức lương giáo viên hiện còn thấp, đặc biệt giáo viên mới đi làm, chỉ có hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, đại biểu Dương Minh Ánh (đoàn Hà Nội) chất vấn: "Với mức lương như vậy có thể là động lực để họ yên tâm sống được với nghề không?”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang lo ngại tình trạng biên chế “có giảm, nhưng không tinh” và đặt vấn đề: "Làm thế nào để tinh giản đúng đối tượng và vẫn giữ được đội ngũ giáo viên có phẩm chất, năng lực nhiều hơn? Giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá, để qua đó tinh giản biên chế hưởng lương nhà nước sẽ được thực hiện thế nào?".

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn

Giải trình các câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, việc giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên không chỉ phụ thuộc vào nội bộ ngành giáo dục mà còn liên quan đến các chính sách quốc gia, phương diện tài chính và giải pháp của các địa phương. Điều đáng nói là, hiện giáo viên đang thiếu, nhưng đồng thời vẫn phải tinh giản 10% biên chế theo lộ trình đề ra. Tình trạng thiếu giáo viên ngày càng trầm trọng hơn.

Theo Bộ trưởng GD-ĐT, thực tế phải mấy năm mới có một đợt tuyển mà tuyển không đủ, mặt khác, học sinh lại tăng theo cơ học gần nửa triệu người mỗi năm. Vừa qua, hai Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ thống nhất kiến nghị tăng chỉ tiêu tuyển hơn 27 nghìn giáo viên mầm non nhưng các thủ tục chưa có.

Bộ trưởng cho rằng cần giải pháp tổng thể, cả về công tác dự báo, đánh giá, giải quyết cả vấn đề trước mắt và đưa ra chiến lược lâu dài, được xem xét trên các góc độ. Trong đó, cần ưu tiên giải pháp nào là quan trọng, cấp bách. Nếu không mức độ thiếu giáo viên ngày càng trầm trọng hơn, trong khi nhu cầu ngày càng nhiều, trong khi đó vẫn phải giảm biên chế.

Tư lệnh ngành GD-ĐT nhấn mạnh, cần điều động luân chuyển giữa các trường, để tận dụng được hơn 10 nghìn giáo viên thừa một cách hợp lý nhất, tránh thừa vùng này, thiếu vùng kia, thừa môn này và thiếu môn kia.

Vấn đề đẩy mạnh xã hội hóa, tăng tự chủ ở các cơ sở giáo dục công lập rất cần được quan tâm. Tuy nhiên ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa rất khó khăn, nên nhiều chính sách cần phải thực hiện cùng lúc, cả quy hoạch về sắp xếp, dự báo nhu cầu, đào tạo cho đội ngũ giáo viên. Trong đó có chỉ tiêu phải đủ chất lượng, có chính sách để giáo viên hăng hái, yên tâm công tác…

Giải quyết trước mắt các chế độ phụ cấp của giáo viên mầm non

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, quan điểm, tinh giản biên chế ngành giáo dục không thực hiện theo kiểu cào bằng, cơ học mà tùy tình hình, đặc điểm từng địa phương để đưa ra các con số, giải pháp cho phù hợp.

Bà Trà dẫn chứng tỉnh Thái Nguyên đề nghị giảm số người hưởng lương viên chức nhà nước lên tới 20%; hay có bộ, ngành còn đề nghị giảm tới 50%, vì họ tự chủ được.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Nội vụ đề nghị Bộ GD-ĐT sớm xây dựng và hoàn thiện chiến lược về giáo dục mầm non, phổ thông trên tinh thần Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng XII, XIII. Trên cơ sở đó, rà soát lại quy mô mạng lưới trường lớp trong hệ thống mầm non, THPT theo hướng tinh gọn đầu mối.

Đồng thời rà soát định mức học sinh, giáo viên trên lớp, quán triệt tinh thần phù hợp từng vùng; xã hội hóa, đẩy mạnh tự chủ giáo dục, giảm số người phải lo về lương của giáo viên mầm non.

Về chính sách tiền lương, Bộ trưởng Nội vụ nhìn nhận, về mặt bằng lương viên chức giáo dục cao hơn, nhưng do yếu tố đặc thù, hoạt động nghề nghiệp bằng trí óc, yêu cầu trong đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục là quốc sách hàng đầu… nên mức lương với ngành này còn bất cập.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu thực tế, không chỉ ngành giáo dục mà nhiều ngành khác cũng còn những bất cập. Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII mở ra chính sách cải cách tiền lương rất tốt, nhưng do tác động của dịch Covid-19, điều kiện kinh tế - xã hội đất nước khó khăn nên phải lùi thời điểm thực hiện.

Theo bà Trà, Bộ Nội vụ và Bộ GD-ĐT cần phối hợp, sớm nghiên cứu, đề xuất, giải quyết trước mắt các chế độ phụ cấp của giáo viên mầm non phù hợp lộ trình, sao cho đến khi thực hiện Nghị quyết 27 thì thang bảng lương giáo viên mầm non cũng không có khoảng cách quá xa so với mức trần lương và phụ cấp theo tinh thần của Nghị quyết.

Vì vậy, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT đề xuất cấp có thẩm quyền để rà soát, xem xét, nghiên cứu đảm bảo nâng phụ cấp đối với giáo viên nói chung, trong đó ưu tiên giáo viên mầm non.

Thu Hằng