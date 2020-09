Nền tảng trợ lý ảo tiếng Việt Viettel Cyberbot vừa được Bộ TT&TT ra mắt. Giải pháp “Make in Vietnam” này giúp các doanh nghiệp tối ưu tới 40% nguồn lực chăm sóc khách hàng, đồng thời nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng.

Lễ ra mắt nền tảng trợ lý ảo tiếng Việt Viettel Cyberbot vừa được Bộ TT&TT tổ chức chiều ngày 25/9. Đây là ứng dụng giao tiếp, đối thoại qua tin nhắn hoặc cuộc gọi trực tiếp với khách hàng/ người dùng thay thế cho tư vấn viên trả lời, nền tảng Viettel Cyberbot được phát triển bởi Trung tâm không gian mạng Viettel.

Nền tảng này hỗ trợ các doanh nghiệp tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng trên nền tảng công nghệ xử lý ngôn ngữ tiếng Việt theo 2 dạng: tương tác với khách hàng bằng tin nhắn (Chatbot) hoặc bằng giọng nói (Callbot).

Đặc biệt, Viettel Cyberbot ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để có thể hiểu được nội dung mà khách hàng muốn truyền tải trong quá trình giao tiếp và tự động cải tiến hệ thống liên tục từ chính những tình huống thực tế. Viettel Cyberbot cũng được đánh giá cao về khả năng xử lý ngôn ngữ, giúp giọng nói của Callbot đạt tới mức độ tự nhiên giống đến 95% giọng người thật.

Có thể kể đến một số tính năng nổi bật của Viettel Cyberbot cho phép các doanh nghiệp có thể giải quyết các vấn đề của một hệ thống tổng đài tự động như: Tương tác trực tiếp và ngay lập tức với từng khách hàng (tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng tự động 24/7); Tiếp cận khách hàng đa dạng trên các kênh: thoại viễn thông, website, mạng xã hội, ứng dụng mobile...;

Khả năng mở rộng quy mô theo nhu cầu (nâng cấp nhanh chóng tài nguyên để đáp ứng lên đến hàng triệu khách hàng qua hạ tầng điện toán đám mây (Cloud Service); Kiến trúc mở tích hợp nhanh chóng với các hệ thống nội bộ của doanh nghiệp (CRM, ERP, CMS một cách dễ dàng thông qua các API mở); Phân tích chuyên sâu, nhận diện cảm xúc khách hàng trong quá trình tương tác; Bảo mật qua nhiều lớp và được cập nhật thường xuyên...

Đại diện Trung tâm không gian mạng Viettel cho biết thêm, tính đổi mới khác biệt của Viettel Cyberbot là kết hợp được các công nghệ xử lý giọng nói với công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt cùng một lúc. Cụ thể, trong mỗi cuộc gọi giao tiếp với người dùng, hệ thống có thể xử lý đồng thời việc nhận dạng lời nói, phỏng đoán ý định của khách hàng, xử lý thông tin và trả lời khách hàng, tạo lên một giải pháp hoàn thiện có tính ứng dụng và linh hoạt cao theo tình huống thực.

Hiện tại, Viettel Cyberbot giúp các doanh nghiệp tối ưu được tới 40% nguồn lực chăm sóc khách hàng, đồng thời nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng.

Thời gian tới, Viettel Cyberbot sẽ được phát triển thành nền tảng Trợ lý ảo tiếng Việt toàn diện, có thể đáp ứng được đa dạng các nhu cầu của doanh nghiệp, triển khai hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng độc lập mà không cần có sẵn tổng đài nội bộ.

Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) Nguyễn Trọng Đường cho biết, Chương trình chuyển đổi số quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 749 đã xác định rõ 3 trụ cột chính gồm Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Chương trình cũng đã xác định các doanh nghiệp công nghệ là lực lượng nòng cốt để thúc đẩy và thực thi chuyển đổi số; các nền tảng số là công cụ, phương tiện giúp đẩy nhanh chuyển đổi số. Vì thế, Bộ TT&TT đã quyết định chọn ngày thứ 6 hàng tuần để ra mắt các công nghệ mới, công nghệ nền tảng “Make in Vietnam”.

Nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những công nghệ nền tảng của cách mạng 4.0, đại diện Cục Tin học hóa đánh giá cao việc Viettel thời gian qua đã tập trung nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ mới này, trong đó có nền tảng trợ lý ảo tiếng Việt Viettel Cyberbot được giới thiệu hôm nay.

Nhận định ngoài hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chăm sóc khách hàng, Viettel Cyberbot còn có thể ứng dụng trong nhiều hoạt động khác, đại diện Cục Tin học hóa đưa ra gợi ý về một số hoạt động có tận dụng giải pháp này.

Chẳng hạn như, ứng dụng nền tảng để gọi tự động đến từng người dân tại vùng dịch Covid-19, hỏi xem họ có từng đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm hay không; hoặc dùng nền tảng này hỗ trợ tư vấn tự động các thông tin y tế, chăm sóc sức khỏe cơ bản cho người dân…Nhờ đó, sẽ giúp tiết kiệm nhiều công sức, tiền của và thời gian cho các cơ quan, tổ chức.

Trong kết luận hội nghị trực tuyến của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử của bộ, ngành, địa phương vào ngày 26/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá việc Bộ TT&TT hàng tuần tổ chức lễ ra mắt các nền tảng để tôn vinh, quảng bá các sản phẩm Việt Nam là sáng kiến hay.



Theo thống kê của Cục Tin học hóa, thời gian qua, để thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực, Bộ TT&TT đã tổ chức 16 sự kiện để giới thiệu và công bố bảo trợ gần 30 nền tảng số “Make in Vietnam”.

M.T

"Make in Vietnam" là một cách chơi chữ so với cụm từ “Made in Viet Nam” nhằm nhấn mạnh vào sự chủ động sáng tạo, thiết kế các sản phẩm công nghệ cao của người Việt.