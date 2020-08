Đây là lần đầu tiên một giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm công nghệ số để giải bài toán Việt Nam.

Chiều 19/8, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp tổ chức công bố giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam 2020”.

“Make in Vietnam” là slogan được Bộ TT&TT tạo ra với mục đích thúc đẩy ngành công nghiệp ICT Việt Nam. Thông điệp này là một cách chơi chữ so với cụm từ “Made in Vietnam” nhằm nhấn mạnh vào sự chủ động sáng tạo, thiết kế các sản phẩm công nghệ cao của người Việt.

Do vậy, các sản phẩm được tôn vinh sẽ phải thỏa mãn 2 tiêu chí, đó là thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và đã ứng dụng trong thực tế để giải các bài toán Việt Nam. Đối tượng tham gia giải thưởng là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam 2020” là hoạt động nằm trong “Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam”. Đây cũng là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Mục đích ra đời của giải thưởng nhằm thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm công nghệ số, giải các bài toán Việt Nam.

Bộ TT&TT mong muốn tôn vinh và thúc đây các doanh nghiệp công nghệ số thông qua việc phát động giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam". Ảnh: Trọng Đạt

Giải thưởng sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc có giá trị thực tế, góp phần phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, kiến tạo quốc gia số, đồng thời quảng bá các sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam tới đông đảo doanh nghiệp và người dân.

Ngoài cúp và giấy chứng nhận, các doanh nghiệp đạt giải thưởng sẽ được quyền khai thác logo Make in Vietnam trong hoạt động tiếp thị, kinh doanh. Bộ TT&TT cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp này trong việc giới thiệu tới các quỹ đầu tư, quảng bá và thương mại hóa sản phẩm.

Hạng mục Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam 2020”:



- Giải thưởng Nền tảng số xuất sắc

- Giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc

- Giải thưởng Giải pháp số xuất sắc

- Giải thưởng Thu hẹp khoảng cách số (Thành thị - Nông thôn, Người yếu thế, Hạn chế mặt trái của công nghệ số)

- Giải thưởng Sản phẩm số tiềm năng



Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/8 – 20/10/2020 thông qua hình thức online tại địa chỉ www.makeinvietnam.gov.vn



Hội đồng giám khảo: Bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ số, các nhà khoa học, đại diện các quỹ đầu tư và các nhà báo ICT nhiều kinh nghiệm do Tiến sỹ Mai Liêm Trực – nguyên Thứ trưởng Bộ BCVT làm Chủ tịch Hội đồng.

