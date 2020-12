"Tôi cũng như mọi người dân Việt Nam đều mong muốn một điều duy nhất: Đất nước ổn định và phát triển".

Cùng Tuần Việt Nam nhìn lại năm 2020 và gửi gắm những ước mong cho năm mới 2021 cùng kỳ vọng vào Đại hội Đảng 13 sắp tới.

XEM VIDEO:

browser not support iframe.

Đất nước tăng tốc nhanh chóng

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Tôi cũng như mọi người dân Việt Nam đều mong muốn một điều duy nhất: Đất nước ổn định và phát triển.

Đối với quân đội, điều tôi mong muốn là xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, càng ngày càng nhiều khả năng và tiềm năng để bảo vệ Tổ quốc nhưng không là gánh nặng của nền kinh tế để dành sức cho đất nước phát triển. Đây là chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhưng làm được thì vô cùng khó khăn.

Tôi tin là với thành công của Đại hội 13 cũng như sự tăng tốc phát triển đất nước, quân đội sẽ thực hiện được mong muốn này.

Đẩy lùi dịch bệnh

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị: Trong năm 2020, đại dịch Covid đã tác động rất lớn đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Lũ lụt thiên tai cũng ảnh hưởng nặng nề tới người dân. Các cấp, các ngành của tỉnh phải nỗ lực khắc phục hậu quả lâu dài.

Trong năm 2020, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm và phòng chống thiên tai.

Đặc biệt, chúng tôi đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ngăn chặn những hoạt động vi phạm; thành lập các chốt biên giới phòng chống dịch bệnh.

Bộ đội biên phòng tỉnh đã chủ động cùng các ngành, lực lượng làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh nói chung và khu vực biên giới nói riêng.

Sang năm 2021, chúng tôi kỳ vọng chúng ta sẽ có vắc xin điều trị Covid và có những giải pháp cơ bản để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Năm nay có một sự kiện chính trị rất quan trọng là Đại hội Đảng 13, hy vọng kỳ Đại hội sẽ bầu ra được những cán bộ ưu tú, có đức có tài để chỉ đạo, điều hành đất nước hội nhập và phát triển sâu rộng hơn.

Người dân có cuộc sống yên bình, hạnh phúc

Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên: Trong năm 2020, chúng tôi đã làm tốt chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an về việc đưa công an chính quy về xã.

Thứ hai, chúng tôi đã hoàn thành đúng tiến độ hơn 1.700 nhà tình nghĩa cho người nghèo huyện Mường Nhé và Nậm Pồ.

Tình hình tội phạm giảm, cán bộ chiến sĩ lập công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống ma túy. Đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa có cuộc sống đổi mới, được hỗ trợ làm nhà và an sinh xã hội.

Trong thời gian tới, tôi hy vọng lực lượng công an Điện Biên sẽ làm hết sức mình để đồng bào các dân tộc trong tỉnh có cuộc sống yên bình, hạnh phúc.

Đón chờ những sự kiện quan trọng của đất nước

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: Có thể nói 2020 là năm vô cùng đặc biệt và đáng nhớ với tất cả mọi người, đặc biệt là với những người làm đối ngoại, thì đây là năm có nhiều thách thức.

Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trọng trách năm Chủ tịch ASEAN cũng như ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhưng dịch bệnh xảy ra đã gần như đảo lộn các kế hoạch đối ngoại.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam với bản lĩnh và sức sáng tạo đã không những hoàn thành mà còn hoàn thành vượt mức các mục tiêu đối ngoại đề ra trong năm ASEAN với nhiều thỏa thuận, văn kiện được ký kết... Các nhiệm vụ của chúng ta ở HĐBA đều hoàn thành xuất sắc.

Bước vào 2021, chúng ta đón chờ sự kiện quan trọng của đất nước. Đó là Đại hội Đảng 13. Ngay sau Đại hội, chúng tôi sẽ có hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 để triển khai các đường lối đối ngoại đề ra trong Đại hội.

Chúng tôi mong muốn một năm 2021 tươi sáng, nhiều triển vọng mới, đặc biệt là không còn dịch bệnh Covid-19...

Đại hội Đảng 13 sẽ thành công tốt đẹp

Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế Đỗ Hùng Việt: 2020 là năm đặc biệt với công tác đối ngoại đa phương của Việt Nam. Lần đầu tiên, chúng ta nắm giữ hai trọng trách. Đó là Chủ tịch ASEAN đồng thời là ủy viên không thường trực HĐBA LHQ. Có thể nói chúng ta đã hoàn thành xuất sắc cả hai nhiệm vụ này.

Lần đầu tiên, 4 lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã xuất hiện tại Đại hội đồng LHQ với các bài phát biểu quan trọng...

Tại HĐBA, chúng ta đã để lại những dấu ấn bước đầu trong năm đầu tiên nhiệm kỳ 2020-2021. Đó là một tháng Chủ tịch rất thành công với dấu ấn về Hiến chương LHQ, và hợp tác ASEAN với LHQ.

Đây là hoạt động mang tính kết nối giữa vai trò Chủ tịch ASEAN và ủy viên không thường trực HĐBA. Trong ngày cuối năm 2020, tin vui nữa đến với chúng ta là Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết do Việt Nam đề xuất công nhận ngày 27/12 là ngày Thế giới phòng chống dịch bệnh.

Năm 2021, tôi mong muốn có nhiều tin vui hơn về tình hình thế giới, khu vực nói chung và đất nước ta nói riêng. Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng 13 sẽ thành công tốt đẹp, sẽ xác định vai trò tiên phong của công tác đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại đa phương nói riêng trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, thúc đẩy bảo vệ lợi ích của mỗi người dân.

Tuần Việt Nam