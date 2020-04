- Ở nhà là yêu nước! Ở nhà là bình an! Ở nhà là hạnh phúc! Đó là khẩu hiệu hành động thiết thực nhất của của mỗi người dân lúc này.

Liên tục trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ có những quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang trở nên cấp bách và hết sức nguy hiểm.

Tại phiên họp Thường trực Chính phủ chiều 30/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý công bố dịch trên toàn quốc.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu “tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, khu phố nào ở khu phố đó, nhà nào ở nhà đó” ít nhất trong vòng 15 ngày để tránh lây nhiễm.

Ngay sáng hôm sau 31/3, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là yêu cầu cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4 trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, toàn dân thực hiện nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh.

Người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác không dừng hoạt động; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu nếu để cơ quan, đơn vị xảy ra việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Giai đoạn “tổng tấn công” đại dịch Covid-19 bắt đầu.

“Hệ thống của chúng ta trên dưới một lòng, quyết tâm ngăn chặn có hiệu quả Covid-19 ở nước ta”, Thủ tướng khẳng định.

Chỉ thị 16 là một động thái quyết liệt ở mức cao nhất của Chính phủ để đối phó với đại dịch Covid-19 đang bùng phát nhanh, mạnh trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, số ca mắc cũng đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước.

15 ngày vàng nửa đầu tháng Tư này có ý nghĩa quyết định đối với cuộc chiến mang tính toàn cầu hiện nay.

Đối với mỗi người dân lúc này, ủng hộ mạnh mẽ và nghiêm túc thực hiện các giải pháp của Chính phủ chống giặc Covid-19 là thái độ và hành động đúng đắn thể hiện trách nhiệm công dân trong hoàn cảnh đất nước đang đối mặt với hiểm nguy vì đại dịch.

Cách đơn giản nhất để thể hiện ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng của mỗi người dân lúc này là ở yên một chỗ, không xê dịch từ nơi này qua nơi khác, không tiếp xúc trực tiếp với người khác.

Không gây căng thẳng hoang mang dư luận bằng những việc làm không cần thiết như tích trữ lương thực, thực phẩm, xăng dầu. Chính phủ khuyến cáo cách ly toàn xã hội chứ không phải lệnh phong tỏa toàn quốc. Mọi hoạt động mua sắm vẫn diễn ra bình thường. Chính phủ, Bộ Công thương và các địa phương cam kết có đủ nguồn hàng để phục vụ người dân cho dù dịch bệnh có diễn biến phức tạp đi chăng nữa.

Ở nhà không chỉ để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh mà còn là cơ hội để gắn bó tình cảm gia đình và trách nhiệm đối với người thân yêu. Sau những áp lực của công việc và sự xô bồ của cuộc sống thì đây là khoảng thời gian hiếm hoi giúp mỗi người lắng mình lại để cảm nhận được những giá trị thiêng liêng của tổ ấm gia đình. Nghĩ thế, nhất định mỗi người sẽ tìm thấy niềm vui ở nhà, cùng nhau chia sẻ vượt qua cơn đại dịch.

Hãy biết kiềm chế cảm xúc để tỉnh táo trong việc tiếp nhận thông tin, không bình luận, đưa tin thất thiệt gây thêm khó khăn cho cuộc chiến chống dịch bệnh vốn đã rất căng thẳng và cam go.

Hãy tạm gác lại những sở thích, ham muốn cá nhân, xem 15 ngày tự cách ly là cơ hội trải nghiệm hiếm hoi của mỗi người, là thước đo ý thức trách nhiệm xã hội của chính mình.

15 ngày tự cách ly có thể có những bất tiện nhất định nhưng thấm vào đâu so với những vất vả, thậm chí là nguy cơ đe dọa tính mạng mà các y bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch đang ngày đêm phải đối mặt với thời gian không xác định bởi cuộc chiến chống dịch Covid chỉ mới ở giai đoạn đầu. Thấm vào đâu so với những gian khổ, khó khăn mà các chiến sỹ quân đội, công an và các lực lượng chức năng khác đang nỗ lực hết sức mình vì trách nhiệm cao cả đối với dân nước giữa lúc dịch bệnh hoành hành.

Thời gian đang đếm ngược từng giờ, từng ngày.

“Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hiệu triệu.

Ở nhà là yêu nước! Ở nhà là bình an! Ở nhà là hạnh phúc! Đó là khẩu hiệu hành động thiết thực nhất của của mỗi người dân lúc này.

Yêu thương – Quyết chí – Đồng lòng, nhất định chúng ta sẽ sớm vượt qua thử thách cam go của đại dịch Covid-19.

Nguyễn Duy Xuân