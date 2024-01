Theo số liệu báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số phân khúc xe bán tải tháng 12/2023 đạt 2.360 xe, tăng mạnh hơn 33% so với tháng 11 trước đó (đạt 1.774 xe). So với năm 2022 bán được 2.700 xe, doanh số xe bán tải năm 2023 đã giảm 12,6%.

Ford Ranger: 1.912 xe

Kết thúc tháng 12/2023, Ford Ranger tiếp tục dẫn đầu phân khúc bán tải với doanh số bán ra đạt 1.912 xe, tăng mạnh 30,7% so với tháng 11 trước đó (bán 1.463 xe) và giảm 21,12% so với tháng 12/2022 (bán 2.424 xe).

Tính chung cả năm 2023, có 16.085 chiếc Ranger được giao đến tay khách hàng, giảm 2,4% so với năm 2022 (bán 16.477 xe). Cũng trong tháng 12/2023, Ford Ranger đứng vị trí thứ 6 trong top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường.

Ford Ranger.

Ford Ranger 2023 được lắp ráp trong nước với 6 phiên bản kèm mức giá công bố từ 665-979 triệu đồng. Xe trang bị động cơ là loại dầu 2.0 Bi-turbo, công suất 207 mã lực tại 3.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 500 Nm từ 1.750-2.000 vòng/phút, cùng hộp số tự động 10 cấp.

Mitsubishi Triton: 332 xe

Kết quả bán hàng tháng 12/2023 của Mitsubishi Triton là 332 xe, tăng 50,9% so với tháng 11/2023 (bán 220 xe), và tăng 59,6% so với tháng 12/2022 (bán được 208 xe). Nhờ kết quả này, Mitsubishi Triton tiếp tục vững chân ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng phân khúc bán tải tháng cuối năm 2023. Năm 2023, tổng doanh số của Mitsubishi Triton đạt 2.572 xe, giảm 46,3% so với năm 2022 (bán 4.789 xe).

Mitsubishi Triton 2023.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Triton hiện có 3 phiên bản giá bán dao động từ 650 - 905 triệu đồng. Xe trang bị động cơ diesel MIVEC DI-D Hi-Power với dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp.

Mazda BT-50: 62 xe

Mazda BT-50 được 62 xe trong tháng cuối năm 2023, tăng 12,7% so với tháng 11 trước đó (bán được 55 xe), và tăng 47,6% so với tháng 12/2022 (đạt 42 xe). Lũy kế cả năm 2023, có 812 xe Mazda BT-50 được bán ra thị trường, tăng 7,12% so với năm 2022 (bán được 758 xe).

Mazda BT-50.

Hiện Mazda BT-50 là mẫu xe có giá tốt nhất phân khúc, chỉ dao động từ 584 - 644 triệu đồng cho 2 phiên bản. Mazda BT-50 được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1.9L, tạo ra công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Xe sử dụng số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp tùy phiên bản.

Isuzu D-Max: 47 xe

Tháng 12/2023, Isuzu D-Max đạt doanh số 47 xe, tăng 74,1% so với tháng 11/2023 (27 xe), và tăng 80,7% so với tháng 12/2022 (bán được 26 xe). Tổng doanh số cả năm 2023, Isuzu D-Max bán được 519 xe, giảm 31,4% so với năm 2022 (bán 757 xe). Với doanh số này, bán tải Isuzu D-Max đứng vị trí thứ 10 trong top 10 xe bán chậm nhất thị trường ô tô Việt Nam năm 2023.

Isuzu D-Max.

Isuzu D-Max có giá bán dao động từ 665 - 880 triệu đồng cho 3 phiên bản. Xe dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1.9L, cho công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp hoặc tự động 6 cấp và hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu.

Toyota Hilux: 7 xe

Toyota Hilux chỉ bán được 7 xe trong tháng 12/2023, giảm 22,2% so với tháng 11/2023 (đạt 9 xe). Trở lại thị trường Việt từ tháng 3/2023 sau khi đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, mẫu xe này chỉ đạt doanh số cộng dồn đến tháng 12 là 134 xe, thấp nhất phân khúc. Năm 2022, Toyota Hilux đã dừng bán tại Việt Nam vì chỉ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Với doanh số èo uột, mẫu bán tải của Nhật đứng thứ 3 trong top 10 xe bán ế nhất tháng 12/2023 và đứng thứ 4 trong top 10 bán ế của năm 2023 tại Việt Nam.

Toyota Hilux bán tại Việt Nam hiện có phiên bản duy nhất là 2.4L 4x2 AT và giá bán lên đến 852 triệu đồng. Ít phiên bản, giá cao và trang bị nghèo nàn và số lượng nhập khẩu không nhiều là những điều kiện khiến cho Hilux có doanh số không cao ở Việt Nam.

Toyota Hilux 2.4 4x2 AT 2023 được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa 148 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 400 Nm, đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 1 cầu.