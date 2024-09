1. Hyundai Grand i10: 310 xe

Với doanh số bán ra trong tháng 8 là 310 xe, dù giảm 22,5% so với tháng trước (400 xe) và giảm 19,5% so với tháng 8/2023 nhưng Hyundai Grand i10 vẫn tiếp tục giữ được vị trí số 1. Doanh số lũy kế 8 tháng đã qua của Hyundai Grand i10 mới chỉ đạt 2.731 xe, giảm mạnh 42,6% so với cùng kỳ năm 2023 (4.758 xe).

Hyundai Grand i10 vừa nhận được những nâng cấp mới từ tháng 6 với một số thay đổi về ngoại hình và trang bị tiện nghi. Xe được trang bị động cơ 1.2L đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Hyundai Grand i10 có giá dao động từ 360-455 triệu đồng cho 6 phiên bản cùng tùy chọn 2 biến thể hatchback và sedan.

2. Toyota Wigo: 200 xe