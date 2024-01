Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, trong tháng 12/2023, tổng doanh số bán hàng của các mẫu xe giá rẻ dưới 500 triệu tại Việt Nam đạt 1.526 xe, tăng 34,9% so với tháng trước đạt 1,138 xe.

Trong đó, mẫu Hyundai Grand i10 bất ngờ tăng mạnh doanh số, tiếp tục bỏ xa khoảng cách hai đối thủ còn lại. Còn KIA Morning sau tháng 11 tăng trưởng thì sang tháng cuối cùng của năm 2023 lại bán rất chậm, chỉ đạt doanh số 100 xe.

Hyundai Grand i10: 1.135 xe

Tháng 12/2023, Hyundai Grand i10 bán được 1.135 xe, tăng mạnh 50,9% so với tháng 11 trước đó (bán 752 xe). Kết quả này giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2022 (1.186 xe). Tổng doanh số bán xe Hyundai Grand i10 cả năm 2023 ở mức 7.944 xe, giảm 26,1 % so với cùng kỳ năm 2022 đạt 10.752 xe.

Hyundai Grand i10 tháng 12/2023: 1.135 xe

Hyundai Grand i10 đang được lắp ráp trong nước và phân phối với 6 phiên bản bao gồm 3 phiên bản hatchback 5 cửa (2 bản số sàn 1.2MT Base, 1.2MT tiêu chuẩn, một bản số tự động 1.2AT cao cấp) và 3 phiên bản sedan (một bản số sàn 1.2MT base, hai bản số tự động 1.2AT tiêu chuẩn và 1.2AT cao cấp). Giá niêm yết dao động từ 360-455 triệu đồng. Mẫu xe này trang bị động cơ Kappa 1.2L MPi, cho công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 114Nm tại 4.000 vòng/phút.

Toyota Wigo: 291 xe

Kết thúc tháng 12/2023, có 291 chiếc Toyota Wigo được bán ra thị trường, tăng 21,25% so với tháng trước đó (240 xe). Kể từ khi mở bán trở lại từ tháng 6/2023 đến hết năm, có 1.748 xe Wigo được giao đến tay khách hàng.

Toyota Wigo tháng 12/2023: 291 xe.



Tại Việt Nam, Toyota Wigo 2023 vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 2 phiên bản: số sàn (E) giá 360 triệu và số tự động (G) giá 405 triệu đồng. Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng 1,2 lít, công suất 87 mã lực, mô-men xoắn cực đại 108 Nm. Xe lắp hộp số CVT mới, thay cho hộp số tự động trên bản AT cũ, trong khi tùy chọn số sàn giữ nguyên.

KIA Morning: 100 xe

Nếu như tháng 11/2023, doanh số KIA Morning tăng 52,1% so với doanh số tháng trước đó, thì sang tháng 12 đã sụt giảm nghiêm trọng. Theo đó, chỉ có 100 chiếc Morning bán ra trong tháng 12/2023, giảm 31,5% so với tháng 11 (146 xe). Với kết quả này, KIA Morning vẫn là mẫu xe đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng của phân khúc hạng A tháng 12/2023.

KIA Morning tháng 12/2023: 100 xe.

Tính chung cả năm 2023, có 1.467 xe Morning được giao đến tay khách hàng, giảm đến 58,6% so với năm 2022 (bán 3.979 xe).

KIA Morning 2023 có 5 phiên bản bao gồm MT Standard , AT Standard, AT Premium, GT-Line và X-Line. Xe được niêm yết giá từ 349 - 424 triệu đồng. Mẫu xe sử dụng động cơ xăng Kappa, dung tích 1.25L, cho công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp.

