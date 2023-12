{"article":{"id":"2226787","title":"Xét tặng NSND, NSƯT: Danh hiệu song hành với danh dự, trách nhiệm","description":"Với nhiều nghệ sĩ, danh hiệu cao quý trong nghề nghiệp phải song hành cùng trách nhiệm, thái độ và đạo đức nghề nghiệp. Có như vậy, danh hiệu NSND, NSƯT mới thực sự có ý nghĩa, lan tỏa trong công chúng.","contentObject":"<table class=\"picture\" align=\"center\">

NSƯT Hồ Ngọc Trinh (từ trái qua), NSƯT Mỹ Uyên, NSƯT Hồng Hạnh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân trong lần thứ 10.

<p><strong>Phần thưởng cao quý</strong></p>

<p>Mỗi đợt công bố danh sách trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (<a href=\"https://vietnamnet.vn/nsnd-tag15719020880595104898.html\">NSND</a>) đều khó tránh khỏi những thắc mắc, tranh luận. Tuy nhiên đây chỉ là số ít trường hợp trong hàng trăm nghệ sĩ được xét tặng đạt sự đồng thuận cao.</p>

<p>Dịp này, NSƯT Quang Tèo nói rằng anh trượt danh hiệu vì thiếu một phiếu bầu, NSƯT Đỗ Kỷ có đơn kiện cáo nên hồ sơ bị từ chối, ca sĩ Phạm Phương Thảo gây bất ngờ khi được phong NSND ở tuổi 41… Đây là những thông tin được nhiều người bàn tán quanh chuyện xét tặng. Một số nghệ sĩ có tên tuổi như NSƯT Thanh Tú, NSƯT Thành Lộc lại bày tỏ quan điểm không đồng tình với cơ chế bấy lâu nay được giới nghệ thuật gọi là “xin - cho” danh hiệu.</p>

<p>NSND Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khẳng định, ông nghe được thông tin bàn tán về một số nghệ sĩ được cho là tuổi đời, tuổi nghề còn “non” nhưng vẫn được phong tặng danh hiệu cao quý. NSND Giang Mạnh Hà lý giải, dù một số nghệ sĩ chưa gây tiếng vang, ít được biết tên biết mặt nhưng vẫn đảm bảo quy định và tiêu chuẩn xét tặng, hội đồng vẫn công nhận.</p>

<p>“Ít được biết đến không phải lỗi của nghệ sĩ mà do thể lệ. Các hội diễn, cuộc thi nghệ thuật được tổ chức với mật độ dày trong năm, tạo điều kiện để nghệ sĩ trẻ tham gia. Trong vài năm, họ không khó đạt tới vài huy chương để tích lũy vào hồ sơ. Thực tế, đây có thể coi là trường hợp đốt cháy giai đoạn, song nghệ sĩ vẫn được xét tặng danh hiệu theo đúng quy định”, NSND Giang Mạnh Hà lý giải.</p>

<p>NSƯT Lê Chức được phong NSND dịp này cũng nói vui rằng, 10 nghìn người có thể không biết sân khấu Việt Nam có một nghệ sĩ là Lê Chức, nhưng hỏi 100 nghìn người về giọng đọc huyền thoại của ông, chắc sẽ nhiều người nhận ra. Nói vậy để thấy, sự phản ứng của công chúng đôi khi xuất phát từ cảm tính, yêu ghét cá nhân. Một số người thích xem cải lương sẽ không để tâm đến lĩnh vực truyền hình, khán giả thích xem kịch có thể không mấy quan tâm đến nghệ sĩ múa…</p>

<p>Về chuyện xin - cho danh hiệu, NSND Giang Mạnh Hà cho rằng, văn nghệ sĩ thường coi trọng danh dự, không muốn bị tổn thương, không muốn xin xỏ qua hồ sơ. Nhưng hiểu như vậy chưa thực sự đầy đủ, thỏa đáng. “Mẫu hồ sơ quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) hướng dẫn nghệ sĩ ghi rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ, đơn vị công tác, số năm cống hiến, các giải thưởng nếu có… Hồ sơ đơn giản, không có chữ xin cho, không phải đơn xin kê khai thành tích. Điều đó cho thấy sự tôn trọng đối với nghệ sĩ”, NSND Giang Mạnh Hà nói.</p>

<p>Bởi thế, ông cho rằng, nghệ sĩ cũng nên thấu hiểu cho công tác tổ chức. Hồ sơ là căn cứ để hội đồng xét tặng nắm bắt, đánh giá, gửi thông báo cho nghệ sĩ về kết quả. Một số nghệ sĩ chỉ mong cống hiến cho thỏa khát vọng, đam mê, phục vụ công chúng hết khả năng. Cũng có những người không muốn, không thích danh hiệu. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng phản ứng nặng nề với công tác xét tặng.</p>

<p><strong>Danh hiệu song hành trách nhiệm</strong></p>

<p>NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam chia sẻ, các nghệ sĩ chỉ có huy chương khi tham gia các hội diễn, liên hoan sân khấu nhưng không phải hội diễn nào cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Vì vậy, ông đề xuất mang các vở diễn đoạt giải đi phục vụ nhân dân. “Như vậy, danh hiệu NSND mới đúng với tên gọi và các tên tuổi nghệ sĩ đó mới thực sự đến với nhân dân”, NSND Lê Tiến Thọ nhận định.</p>

<p>NSND Giang Mạnh Hà cũng cho rằng, tác phẩm, công trình nghệ thuật phải được giới thiệu rộng rãi mới có sức lan tỏa, tạo hiệu quả xã hội, phục vụ nhân dân. Việc lấy ý kiến nhân dân trong việc xét tặng danh hiệu cũng bị cho là mang tính hình thức, không thu hút phần đông khán giả tham dự. NSND Lê Tiến Thọ kiến nghị đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, công chúng tích cực tham gia đóng góp ý kiến.</p>

Võ Minh Lâm - tài năng cải lương, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 - là một trong số nghệ sĩ trẻ được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

<p>“Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sự tham gia, điều chỉnh quy định của các cơ quan quản lý nhà nước. Mọi tiêu chí phải quy định rõ ràng, cụ thể hơn. Không thể chỉ có mỗi tiêu chí về số lượng huy chương vàng, cần phải có thêm những quy định về sự đóng góp, phục vụ nhân dân”, NSND Lê Tiến Thọ nhấn mạnh.</p>

<p>Danh hiệu <a href=\"https://vietnamnet.vn/nsut-tag5036492453882149238.html\">NSƯT</a>, NSND đều là những phần thưởng cao quý của Nhà nước, được quy định trong Luật thi đua - khen thưởng do Quốc hội quyết định, bắt buộc phải thực hiện theo thủ tục, quy trình.</p>

<p>NSƯT Lê Chức nêu thực trạng một số nghệ sĩ có danh hiệu nhưng vướng vào lao lý, đổ đốn, cờ bạc, nợ nần, gây ảnh hưởng đến danh hiệu. Vì vậy, ông nhấn mạnh, nghệ sĩ cần nêu cao trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm công dân. Với riêng NSƯT Lê Chức, danh hiệu vừa là điều kiện chuẩn hóa bản thân trong nghề nghiệp, vừa tạo ra những trách nhiệm mới. Danh hiệu cũng là sự kiểm nghiệm ở mức độ cao dành cho nghệ sĩ.</p>

<p>Khi nhận tin sắp được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, NSƯT Trịnh Kim khẳng định, danh hiệu là động lực để phấn đấu, tự tin cống hiến cho nghệ thuật. “Đó cũng là sự nhắc nhở để nghệ sĩ lao động nghệ thuật nghiêm túc, bảo vệ danh hiệu cao quý”, nữ nghệ sĩ chia sẻ với Tiền Phong.</p>

<p>NSND Minh Vương từng bày tỏ về trách nhiệm của nghệ sĩ khi đạt danh hiệu cao quý. Ông mong mỏi, nghệ sĩ có danh hiệu nói riêng và nghệ sĩ nói chung giữ tình yêu nghề và làm công việc của mình luôn tốt đẹp để được khán giả mến mộ. “Lớp nghệ sĩ trẻ ngày nay đã theo nghề phải giữ nghề, luôn trau dồi, học hỏi theo sự hướng dẫn từ những người đi trước”, NSND Minh Vương nói.</p>

Theo Tiền Phong

Hiện bức tranh được trưng bày trong tủ chống đạn tại nhà thờ ở Bỉ.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/buc-tranh-trai-qua-13-kiep-nan-cua-anh-em-hoa-si-nguoi-bi-2225362.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/buc-tranh-trai-qua-13-kiep-nan-1047.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226198","title":"Xây dựng hoạt động lý luận phê bình VHNT để chấn hưng văn hóa","description":"Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng để góp phần chấn hưng, phát triển văn hóa cần phải tiếp tục xây dựng hoạt động lý luận, phê bình VHNT.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xay-dung-hoat-dong-ly-luan-phe-binh-van-hoc-nghe-thuat-de-chan-hung-van-hoa-2226198.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xay-dung-hoat-dong-ly-luan-phe-binh-vhnt-de-chan-hung-van-hoa-1295.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226154","title":"Gia thế của giọng đọc huyền thoại đón danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi U80","description":"NSƯT Lê Chức nói rằng danh hiệu NSND giúp ông chuẩn hóa, kiểm nghiệm chính mình trong nghệ thuật. Đó là sự kiểm nghiệm ở mức độ cao.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-the-cua-nsut-le-chuc-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-2226154.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-the-cua-giong-doc-huyen-thoai-don-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-o-tuoi-u80-1099.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226014","title":"Trang trí đường phố từ những tác phẩm đạt giải tranh cổ động","description":"Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền 'Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội' và Cuộc vận động 'Thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2023'.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trang-tri-duong-pho-tu-nhung-tac-pham-dat-giai-tranh-co-dong-2226014.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/trang-tri-duong-pho-tu-nhung-tac-pham-dat-giai-tranh-co-dong-1037.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:46:50","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226041","title":"Nghệ sĩ kịch câm hàng đầu Việt Nam qua đời","description":"NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ - chia sẻ với phóng viên VietNamNet, nghệ sĩ kịch câm hàng đầu Việt Nam Hoàng Phúc Dzĩ vừa qua đời.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-si-kich-cam-hang-dau-viet-nam-qua-doi-2226041.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nghe-si-kich-cam-hang-dau-viet-nam-qua-doi-833.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225458","title":"Bức họa gây tranh cãi nhất của Leonardo da Vinci","description":"Một bức tranh của Leonardo da Vinci, chứa nhiều chi tiết khó hiểu và bị hư hại nghiêm trọng nhưng được bán với giá cao đến khó tin.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/buc-hoa-gay-tranh-cai-nhat-cua-leonardo-da-vinci-2225458.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/buc-hoa-gay-tranh-cai-nhat-cua-leonardo-da-vinci-744.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225435","title":"NSƯT Thanh Quý U70 vẫn chưa NSND: 'Tôi chưa bao giờ làm hồ sơ xét duyệt'","description":"\"Không phải tôi được phong tặng danh hiệu NSND nhưng không nhận, mà bởi tôi chưa từng làm hồ sơ đề nghị xét tặng\", NSƯT Thanh Quý nói.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-thanh-quy-u70-van-chua-nsnd-toi-chua-bao-gio-lam-ho-so-xet-duyet-2225435.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nsut-thanh-quy-u70-van-chua-nsnd-toi-chua-bao-gio-lam-ho-so-xet-duyet-272.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T08:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225351","title":"Ông xã ủng hộ Hoa hậu Ngọc Hân làm triển lãm cho 3 họa sĩ trẻ","description":"Sau gần 2 năm Ngọc Hân làm việc ở lĩnh vực tổ chức các triển lãm mỹ thuật tại Đà Lạt, đây là lần đầu tiên ông xã đồng hành ủng hộ nàng hậu.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-xa-ung-ho-ngoc-han-lam-trien-lam-cho-3-hoa-si-tre-tai-da-lat-2225351.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ong-xa-ung-ho-hoa-hau-ngoc-han-lam-trien-lam-cho-3-hoa-si-tre-877.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T21:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225318","title":"Danh hài Bảo Quốc tuổi 74: Vượt bạo bệnh, an yên bên vợ","description":"Nghệ sĩ Bảo Quốc có sự nghiệp thành công ở mảng cải lương và hài kịch. Bên cạnh đó, ông còn được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã Thu Thủy.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/danh-hai-bao-quoc-tuoi-74-vuot-bao-benh-an-yen-ben-vo-2225318.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/danh-hai-bao-quoc-tuoi-74-vuot-bao-benh-an-yen-ben-vo-757.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222118","title":"Họa sĩ được yêu thích nhờ những bức vẽ 'bụ bẫm'","description":"Botero thích phóng đại những nhân vật bình thường trở nên mập mạp, hài hước. Khi đã nhìn thấy các tác phẩm của họa sĩ người Colombia, bạn sẽ không bao giờ quên.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-si-botero-duoc-yeu-thich-nho-nhung-buc-ve-bu-bam-2222118.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hoa-si-duoc-yeu-thich-nho-nhung-buc-ve-bu-bam-394.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225003","title":"Người trẻ thích thú chụp ảnh, đắm chìm thế giới hội họa Van Gogh","description":"Nhiều khán giả, đa số là người trẻ bày tỏ thích thú khi được dạo bước vào thế giới kỳ diệu của danh họa Van Gogh theo xu hướng nghệ thuật tương tác đa giác quan.","displayType":19,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-tre-thich-thu-chup-anh-dam-chim-the-gioi-hoi-hoa-van-gogh-2225003.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nguoi-tre-thich-thu-chup-anh-dam-chim-the-gioi-hoi-hoa-van-gogh-598.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T16:25:27","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223974","title":"Ca sĩ từng bị mắng là 'điên' giành giải Nhất hát Thính phòng","description":"Quá yêu hát thính phòng, nhiều lúc hát to giữa đường, Trần Quốc Đạt bị mắng là 'điên à' nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê và vừa giành giải nhất Cuộc thi Hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tran-quoc-dat-tung-bi-mang-la-dien-gianh-giai-nhat-hat-thinh-phong-2223974.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ca-si-tung-bi-mang-la-dien-gianh-giai-nhat-hat-thinh-phong-715.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T13:20:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224930","title":"Thú vị triển lãm tương tác đa giác quan Van Gogh lần đầu tiên tại Việt Nam","description":"Lần đầu tiên công chúng Việt Nam được chiêm ngưỡng những tác phẩm kinh điển để đời của danh họa Van Gogh với một trải nghiệm mới lạ thông qua nghệ thuật ánh sáng, công nghệ thực tế ảo.","displayType":19,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-vi-trien-lam-tuong-tac-da-giac-quan-van-gogh-lan-dau-tai-viet-nam-2224930.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/thu-vi-trien-lam-tuong-tac-da-giac-quan-van-gogh-lan-dau-tien-tai-viet-nam-264.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T11:48:41","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224887","title":"Nghệ sĩ Hương Huyền 'Tấm lòng của biển' qua đời ở Mỹ","description":"Nghệ sĩ Thanh Hằng - con gái của nghệ sĩ Hương Huyền - thông báo tin cha vừa qua đời tại Mỹ vì tuổi cao sức yếu.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-si-huong-huyen-tam-long-cua-bien-qua-doi-o-my-2224887.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nghe-si-huong-huyen-tam-long-cua-bien-qua-doi-o-my-124.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:26:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224676","title":"DUYBI - học trò Thanh Bùi hát lễ hội cùng nghệ sĩ quốc tế","description":"Tại sự kiện Saigon Urban Street Fest, ca sĩ DUYBI - học trò nghệ sĩ Thanh Bùi - có sân khấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-tro-thanh-bui-hat-tai-saigon-urban-street-fest-cung-nghe-si-quoc-te-2224676.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/duybi-hoc-tro-thanh-bui-hat-le-hoi-cung-nghe-si-quoc-te-966.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T18:04:16","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224654","title":"Nhà hát Hồ Gươm lọt Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới","description":"Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-hat-ho-guom-lot-top-10-nha-hat-opera-tuyet-voi-nhat-the-gioi-2224654.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nha-hat-ho-guom-lot-top-10-nha-hat-opera-tuyet-voi-nhat-the-gioi-833.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:26:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224481","title":"Xây dựng nét đẹp văn hóa người Hà Nội","description":"Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội vừa tổ chức chung khảo cuộc thi hùng biện Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xay-dung-net-dep-van-hoa-nguoi-ha-noi-2224481.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/xay-dung-net-dep-van-hoa-nguoi-ha-noi-729.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T15:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224607","title":"'Vua hài' Văn Hường qua đời","description":"Nghệ sĩ Văn Hường qua đời lúc 19h ngày 7/12 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), hưởng thọ 90 tuổi.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vua-hai-van-huong-qua-doi-2224607.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/vua-hai-van-huong-qua-doi-721.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T15:10:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224391","title":"Thanh âm của tình hữu nghị Việt - Hàn","description":"'Korea - VietNam Friendship Matinee Concert' - chương trình hòa nhạc giao lưu nghệ thuật Việt - Hàn vừa diễn ra tại phòng hòa nhạc Lotte thủ đô Seoul, Hàn Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-am-cua-tinh-huu-nghi-viet-han-2224391.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/thanh-am-cua-tinh-huu-nghi-viet-han-392.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:04:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223367","title":"Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội được phong tặng NSND","description":"Đại tá - NSƯT Nguyễn Thị Bích Hạnh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội có tên trong danh sách được phong tặng NSND đợt này.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giam-doc-nha-hat-ca-mua-nhac-quan-doi-duoc-phong-tang-nsnd-2223367.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/giam-doc-nha-hat-ca-mua-nhac-quan-doi-cung-duoc-phong-tang-nsnd-234.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224311","title":"Trần Bảo Sơn chi 680 triệu đồng mua 3 bức tranh sơn dầu","description":"Diễn viên Trần Bảo Sơn chi 28.000 USD (gần 680 triệu đồng) mua 3 bức tranh sơn dầu của họa sĩ Việt Max tại triển lãm tranh thuộc khuôn khổ dự án phim \"Người mặt trời\".","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tran-bao-son-chi-680-trieu-dong-mua-3-buc-tranh-cua-viet-max-2224311.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tran-bao-son-chi-680-trieu-dong-mua-3-buc-tranh-son-dau-1.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T00:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224365","title":"NSƯT Võ Minh Lâm, Lê Hồng Thắm hát tôn vinh đờn ca tài tử Nam bộ","description":"NSƯT Võ Minh Lâm, Lê Hồng Thắm và các nghệ sĩ hát mừng kỷ niệm 10 năm ngày UNESCO vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-vo-minh-lam-le-hong-tham-hat-ton-vinh-don-ca-tai-tu-nam-bo-2224365.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nsut-vo-minh-lam-le-hong-tham-hat-ton-vinh-don-ca-tai-tu-nam-bo-13.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T23:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224191","title":"Trao tặng 10 bức tranh về các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới","description":"Họa sĩ Trần Thị Trường và họa sĩ Hải Kiên trao tặng Hệ thống Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel 10 bức tranh về các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới nhân dịp năm mới 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trao-tang-10-buc-tranh-ve-cac-nha-soan-nhac-noi-tieng-the-gioi-2224191.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/trao-tang-10-buc-tranh-ve-cac-nha-soan-nhac-noi-tieng-the-gioi-1177.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223995","title":"Chìm đắm trong thế giới Van Gogh, ánh sáng và hoa lần đầu tiên tại Việt Nam","description":"Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan 'Van Gogh Art Lighting Experience' chính thức đón công chúng Việt Nam và quốc tế từ 9/12 tại TP.HCM.","displayType":19,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chim-dam-trong-the-gioi-van-gogh-anh-sang-va-hoa-lan-dau-tien-tai-viet-nam-2223995.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chim-dam-trong-the-gioi-van-gogh-anh-sang-va-hoa-lan-dau-tien-tai-viet-nam-488.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

