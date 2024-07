30 năm không ngủ?

Thời gian qua, nhiều mạng xã hội chia sẻ thông tin về người phụ nữ ở tỉnh Long An không ngủ suốt gần 30 năm. Các bài viết, video nói trên dẫn lời người phụ nữ cho biết bản thân không ngủ gần 30 năm nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, vui vẻ, tinh thần luôn lạc quan.

Mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội, người này hài hước khoe bản thân được người dân trong vùng mệnh danh là “công nhân không ngủ, làm việc như cái máy” vì luôn làm việc bất kể đêm hay ngày.

Những thông tin trên nhanh chóng thu hút nhiều người hiếu kỳ đến tận nơi để tìm hiểu thực hư. Sự việc càng khiến người phụ nữ trở nên nổi tiếng, được cộng đồng mạng “săn lùng” và đặt biệt danh “dị nhân không ngủ”.

Chị Mỹ Kim được cộng đồng mạng lan truyền thông tin không ngủ suốt gần 30 năm. Ảnh: Hà Nguyễn

Trước sự tò mò, hiếu kỳ của dư luận, PV đã đến xã Long Cang (huyện Cần Đước, Long An), gặp gỡ người phụ nữ nói trên để tìm hiểu sự việc. Tại đây, người phụ nữ được mệnh danh “công nhân không ngủ”, “dị nhân 30 năm không ngủ” cho biết mình tên Nguyễn Ngọc Mỹ Kim.

Chị Mỹ Kim khẳng định chuyện mình không ngủ suốt gần 30 năm qua là có thật. Tuy nhiên chuyện lạ này hình thành sau thời gian chị liên tục thức đêm để làm việc chứ không phải là khả năng đặc biệt, tự nhiên mà có.

Ngay từ nhỏ, chị Mỹ Kim đã có thói quen thức khuya vì mê đọc sách, thích truyện tranh. Lớn lên, đi làm công nhân may, chị cũng liên tục thức đêm để may kịp tiến độ.

Năm 1994, chị thuê mặt bằng, mở tiệm may riêng. Mỗi khi nhận được đơn hàng lớn hoặc hàng cần may gấp, chị ngồi may quên ngày quên đêm.

Sau khi xuất hiện trên nhiều mạng xã hội, chị Mỹ Kim bất ngờ nổi tiếng, được nhiều người săn đón. Ảnh: Hà Nguyễn

Chị kể: “Mỗi khi như vậy, tôi ngồi may mà không dám ngủ vì sợ không kịp tiến độ. Thời gian đầu thức trắng may đồ, tôi gặp rất nhiều khó khăn.

Không chỉ liên tục ngủ gục, nhiều đêm tôi làm việc trong vô thức. Những lúc như thế, tôi may lỗi rất nhiều…

Không ngủ cũng khiến tôi bị choáng, té ngã liên tục, thậm chí gặp tai nạn giao thông khi đi đường. Nhưng sau khi thức liên tục nhiều tháng, nhiều năm, đôi mắt, cơ thể tôi quen với việc không ngủ. Từ đó, tôi không ngủ được nữa.

Không ngủ suốt 30 năm qua nhưng sức khỏe của tôi vẫn bình thường, trí não tỉnh táo, mắt sáng dù có chút màu vàng. Tôi không thấy chuyện không ngủ của mình là bất thường hay kỳ lạ”.

Chỉ là tin đồn

Sau khi không thể chợp mắt, chị Mỹ Kim xem đêm cũng như ngày. Vào bất cứ giờ nào, người xung quanh cũng thấy chị ngồi bên bàn máy may làm việc.

Vì không ngủ nên chị Mỹ Kim không trang bị cửa cho tiệm may của mình. Đêm đêm, khi mọi nhà đóng cửa, tắt đèn đi ngủ, chị lại ra ngồi trước cửa tiệm may đồ đến sáng.

“Ban đầu, không mấy ai để ý, quan tâm việc tôi không ngủ. Sau này, nhiều người để ý và hiếu kỳ về khả năng thức đêm của tôi nên đến tìm hiểu. Sau đó, có người chia sẻ chuyện tôi không ngủ lên mạng xã hội khiến tôi trở nên nổi tiếng”, chị chia sẻ thêm.

Sau khi bất ngờ nổi tiếng, cuộc sống của chị có nhiều xáo trộn. Tiệm may áo dài, thời trang của chị bắt đầu xuất hiện những người hiếu kỳ đến tìm hiểu, quay phim, chụp ảnh. Thậm chí có người còn tìm cách canh chừng để xác tín chuyện chị không ngủ…

Chị Mỹ Kim khẳng định mình mất ngủ suốt 30 năm qua vì thói quen thức khuya để may quần áo từ thời thanh xuân chứ không phải khả năng kỳ lạ, độc đáo. Ảnh: Hà Nguyễn

Tuy nhiên cũng nhờ cộng đồng mạng, chị quen biết, kết bạn với nhiều người. Thậm chí, chị có người hâm mộ riêng. Những người này còn gửi cho chị thuốc, sữa, thực phẩm chức năng có lợi cho giấc ngủ.

“Trước đây, khi chưa uống thuốc, không ngủ được, tôi gầy lắm, chỉ khoảng 30kg thôi. Bây giờ, khi uống thuốc, sữa có lợi cho giấc ngủ, tôi có thể ngủ được 1-2 giờ đồng hồ. Do đó, tôi lấy lại cân nặng, không gầy ốm như trước”, chị vui vẻ cho biết.

Hiện nay, thông tin chị Mỹ Kim không ngủ gần 30 năm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều người vẫn tò mò, liên tục liên hệ, thậm chí đến tận nơi tìm chị để xác tín thông tin.

Vì không ngủ, luôn thức trắng đêm làm việc, chị Kim không làm cửa cho tiệm may của mình. Ảnh: Hà Nguyễn

Trong khi đó, cơ quan chức năng địa phương cho biết, chuyện lạ về chị Mỹ Kim chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn bởi chưa được kiểm chứng. Ông Hồ Ngọc Sơn, Trưởng ấp 3 (xã Long Cang, huyện Cần Đước, Long An) nói: "Chuyện người phụ nữ 30 năm không ngủ ở địa phương, tôi có nghe người dân bàn tán.

Tuy nhiên, tôi chỉ tiếp nhận thông tin trên như một tin đồn bởi chưa thể xác định được tính xác thực. Tại địa phương, chị này làm thợ may, có cửa hàng may thời trang, áo dài… Chị này cũng không phải là dân bản địa mà chỉ đến đây sinh sống, làm việc".