Xuất bản sách NFT đầu tiên tại Việt Nam

Alpha Books vừa ký kết hợp tác với VinMagazine và Mindgames để xuất bản sách Từ điển 202X - sách NFT (Non-fungible token) đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam. Theo đó, phía Alpha Books sẽ phụ trách xuất bản sách giấy, VinMagazine cung cấp nội dung, Mindgames chịu trách nhiệm phát hành dạng NFT.

Với việc được phát hành dưới dạng tài sản kỹ thuật số, sách NFT sẽ có nhiều đặc quyền bổ sung cho người mua, tăng giá trị và mức độ phổ biến theo thời gian. Chủ sở hữu sách sẽ không cần lo lắng về việc bản quyền nhờ blockchain, mà hơn thế, còn luôn nhận được tiền bản quyền trong mỗi lần bán lại một cách vĩnh viễn.

Phát biểu sau buổi ký kết, bà Tạ Liên Hương - Phó Giám đốc Alpha Books cho biết: “Việc hợp tác này là một dấu mốc quan trọng, sách NFT sẽ mang nhiều giá trị bổ sung cho khách hàng và đồng thời cũng sẽ thành “kỷ vật” theo thời gian. Đây là bước khởi đầu cho việc đón nhận những xu hướng mới, các thị trường mới. Ngoài ra đây cũng là sự tiếp nối cho tinh thần tiên phong của chúng tôi khi đã tiệm cận được tới đối tượng GenZ. Không chỉ dừng lại ở những cuốn sách giúp GenZ học hỏi, rèn luyện kỹ năng như thời gian trước, giờ đây chúng tôi sẽ đồng hành để hiện thực hóa dự định xuất bản các tác phẩm sách mang tiếng nói, suy nghĩ, quan điểm của chính các bạn tới nhiều thế hệ độc giả”.

Bà Tạ Liên Hương tại lễ ký kết.

Từ Điển 202X là một dự án sách của tạp chí VinMagazine nhằm tóm lược và hệ thống hóa những ý tưởng, hiện tượng, hoặc phát minh đang hoặc sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn trong những năm 202X (từ 10 đến 20 năm tới). Từ Điển 202X tuyển tập 40-50 bài viết, với các chủ đề chạy từ A-Z trong 5 lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ (Science and Technology), Giáo dục và Y tế (Education and Health) Nghệ thuật và Lịch sử (Art and History), Truyền thông và Văn hóa (Media and Culture), Kinh Doanh (Business).

Sách “Từ điển 202X” là bức tranh đầy màu sắc của GenZ về thế giới mà họ đang sống.



Từ điển 202X là một trong những cuốn sách hiếm hoi được viết bởi chính giới trẻ, về những vấn đề nhức nhối nhất. Từ đó, cuốn từ điển nhằm giáo dục và bàn luận về những vấn đề liên quan chặt chẽ đến thế giới trong những thập kỷ tới. Những người biên soạn tin rằng, bằng cách nêu bật góc nhìn của người trẻ, cuốn Từ điển 202X sẽ có thể trở thành “cây cầu” của thời đại, kết nối và thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ.

Nội dung của Từ điển 202X được xây dựng với sự cố vấn của những giáo sư, chuyên gia trong từng lĩnh vực để đảm bảo tính chính xác, chất lượng. Thông qua giọng văn gần gũi và những minh họa bổ trợ, Từ điển 202X sẽ biến tấu những khái niệm quan trọng nhưng phức tạp, để trở nên dễ tiếp cận nhất với độc giả ở mọi lứa tuổi.

Trên thế giới, NFT đã không còn xa lạ khi hàng loạt các tác phẩm, tạp chí, sản phẩm âm nhạc,... đã được xuất bản với định dạng này. Điển hình có thể kể tới Tạp chí Time nổi tiếng toàn cầu. Vào tháng 3/2021, họ đã thử nghiệm đấu giá 3 trang bìa NFT phỏng theo thiết kế nổi tiếng “Is Good Dead?”. Họ phát hành toàn bộ ấn phẩm dưới dạng NFT, với sự góp mặt của nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin trên trang bìa.