Khỉ Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Mới đây, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chính thức có văn bản thông báo với Cục Thú y đồng ý với mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu khỉ từ Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo đó, doanh nghiệp có thể đăng ký xuất khẩu khỉ sang quốc gia này.

Như vậy, bên cạnh các sản phẩm sữa, tổ yến, đến nay, Việt Nam đã thêm khỉ được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. (Xem chi tiết)

Mua 1 chỉ vàng cũng phải khai thông tin cá nhân

Không chỉ các ngân hàng thương mại mà các cửa hàng nhỏ lẻ cũng yêu cầu thực hiện kê khai thông tin khách hàng khi mua, bán vàng.

Hiện trên thị trường vàng, không chỉ với sản phẩm vàng miếng SJC mà mua nhẫn tròn trơn, nhẫn vàng rồng Thăng Long, khách hàng cũng được yêu cầu cung cấp số điện thoại và số căn cước công dân. Tuỳ từng cửa hàng, số căn cước công dân của khách sẽ được in trên hoá đơn mua hàng hoặc được cửa hàng lưu trên hệ thống. (Xem chi tiết)

Soi các dự án khủng của Công ty Asia Slipform, doanh nhân Hồ Đại Minh

CTCP Asia Slipform, do ông Hồ Đại Minh làm người đại diện pháp luật, tham gia vào nhiều dự án rất lớn khắp nước, trong đó có dự án thuộc loại kỷ lục thế giới.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng hôm 29/7 đã bị bắt tạm giam vì hành vi đánh bạc. Theo Báo Lao Động, thời điểm bị bắt, ông Dũng là nhân viên Công ty A.S. (Xem chi tiết)

HBC của ông Lê Viết Hải bất ngờ phản pháo về việc bị hủy niêm yết bắt buộc

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC), do ông Lê Viết Hải làm chủ tịch, vừa có công văn phúc đáp Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) khẳng định không đồng ý với các căn cứ HOSE áp dụng để xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HBC.

Động thái của Xây dựng Hòa Bình diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HBC bị bán tháo, giảm sàn 3 phiên và doanh nghiệp bất ngờ thông báo dự kiến sẽ chuyển mã HBC sang sàn giao dịch Upcom, thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). (Xem chi tiết)

Tổng giám đốc SJC giải thích việc tạm ngừng mua vàng miếng một ký tự

Những ngày gần đây, nhiều người nắm giữ vàng miếng một ký tự (seri có một ký tự chữ nằm trước dãy số, được sản xuất trước năm 1996) lo lắng vì Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tạm ngưng mua vào.

Trao đổi với báo chí sáng 3/8, bà Lê Thúy Hằng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) - cho biết: “Mấy ngày gần đây công ty tạm ngưng thu mua vàng móp méo do nguyên nhân khách quan. Hiện nay, Công ty đã bố trí được nguồn lực để gia công lại và sẽ tiếp tục thu mua vàng SJC móp méo”. (Xem chi tiết)

TP.HCM thành lập Tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng trên địa bàn.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là tổ chức thu thập, phân tích thông tin, số liệu, tình hình về khách hàng mua bán vàng miếng; triển khai công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng của các cơ sở kinh doanh mua, bán vàng miếng và sản xuất, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ; kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng trên địa bàn TP.HCM. (Xem chi tiết)

Vietcombank chỉ bán vàng miếng SJC cho khách có tài khoản tại ngân hàng

Vietcombank chỉ bán vàng miếng SJC cho khách có tài khoản tại ngân hàng. Ảnh: Minh Hiền

Vietcombank cho hay, nhằm gia tăng chất lượng dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thông tin khách hàng và góp phần phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, kể từ ngày 29/7, Vietcombank thực hiện nâng cấp tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến.

Theo đó, việc đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến chỉ áp dụng cho các khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán mở tại Vietcombank và đang hoạt động. (Xem chi tiết)

Mỹ chưa công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường

Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin ngày 2/8 Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành kết luận về việc Việt Nam có phải là quốc gia có nền kinh tế thị trường hay không. Theo đó mặc dù có ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực về nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua nhưng Mỹ vẫn tiếp tục chưa công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường.

Điều này có nghĩa rằng doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Mỹ sẽ còn tiếp tục bị phân biệt đối xử trong các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp của Mỹ, chi phí sản xuất thực tế của doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục không được công nhận mà phải sử dụng “giá trị thay thế” của một nước thứ ba để tính toán biên độ bán phá giá. (Xem chi tiết)

Ngân hàng nào có cổ đông quyền lực sở hữu vượt quy định?

Theo quy định tại Điều 63 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, có hiệu lực từ 1/7/2024, các tổ chức tín dụng phải công khai danh sách cổ đông nắm giữ từ 1% vốn điều lệ.

Sau khi Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực, một số ngân hàng đã thực hiện niêm yết danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trở thành ngân hàng đầu tiên thực hiện quy định này. (Xem chi tiết)

Bưởi Việt Nam chính thức được cấp "visa" sang Hàn Quốc

Chỉ 7 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu rau quả đã thu về 3,8 tỷ USD và hướng đến mục tiêu 7 tỷ USD năm nay. Thế mạnh này của nước ta vừa mới đây tiếp tục đón tin vui từ thị trường Hàn Quốc.

Mới đây, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) báo thêm tin vui khi quả bưởi Việt Nam chính thức được phép nhập khẩu vào thị trường Hàn Quốc. Bưởi là quả tươi thứ 3 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc, cùng với thanh long và xoài. (Xem chi tiết)

Bộ Công Thương điều tra chống bán phá giá thép cán nóng từ Trung Quốc và Ấn Độ

Bộ Công Thương đã quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Việc điều tra sẽ thực hiện theo quy định pháp luật về phòng vệ thương mại của Việt Nam và có hiệu lực thi hành từ ngày ký là 26/7/2024. (Xem chi tiết)