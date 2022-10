14.000 hồ sơ gia hạn không có người thẩm định, nguy cơ thiếu thuốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, các sản phẩm in truyền thống không thể mất được. Việc đọc bản in, cầm trên tay một tờ báo in, một quyển sách còn thơm mùi mực rất khác với việc cầm một bản điện tử.