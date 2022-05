Hai nữ du khách không giấu nổi niềm vui. "Chúng tôi thực sự rất bất ngờ trước tốc độ xử lý của Công an Hà Nội. Chúng tôi tưởng rằng đã bị mất luôn 2 chiếc điện thoại", hai nữ du khách chia sẻ.

"Không may gặp người xấu, nhưng những gì xảy ra ngay sau đó giúp chúng tôi thấy đây là một đất nước của những người tốt bụng. Một vài người dân có mặt đã hỗ trợ chúng tôi, phía khách sạn cũng rất nhiệt tình và đặc biệt là công an thành phố Hà Nội. Nơi đây thực sự rất an toàn", chị Lutshenkho Zhanna chia sẻ.

Hai nữ du khách bất ngờ khi nhanh chóng tìm lại được chiếc điện thoại

Theo đó, rạng sáng 5/5, hai cô gái đi dạo trong phố cổ và cần nơi đổi tiền. Một người đàn ông tự giới thiệu là tài xế taxi đã mời họ lên xe để đi tìm nơi đổi tiền. Hai cô gái đồng ý và nhờ anh này sạc giúp điện thoại. Đi được một đoạn, tài xế dừng lại và chỉ nơi đổi tiền.

"Khi chúng tôi đi vào đổi tiền thì chiếc xe bất ngờ phóng đi mất, mang theo một điện thoại iPhone 12 Pro và một điện thoại Huawei. Mọi thông tin cá nhân, giấy tờ điện tử của chúng tôi đều nằm trong đó nên chúng tôi vô cùng lo lắng", Zhanna kể.

Viktoriia bật khóc, Zhanna bình tĩnh hơn và quyết định đi tìm người biết tiếng Anh để nhờ giúp đỡ. Họ sau đó được người dân quanh khu vực phố Cấm Chỉ giao Hàng Bông hỗ trợ đưa về khách sạn trên phố Kim Mã, nhờ nhân viên khách sạn trình báo công an.

"Ngay sau khi nắm được thông tin từ hai du khách, chúng tôi đã trấn an, chia sẻ với họ, cùng họ làm việc với cơ quan công an, giải quyết các thủ tục liên quan... Chúng tôi thực sự hy vọng, hành động thiện chí của những người dân Việt Nam, phía khách sạn và cơ quan chức năng sẽ giúp hai du khách hài lòng về du lịch nước ta", bà Chu Diệu Linh, đại diện khách sạn nơi 2 du khách Nga lưu trú cho biết.

Hai du khách tại buổi trao trả tài sản tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm

Hai nữ du khách nhập cảnh vào Việt Nam ngày 4/5 và dự định đi Hạ Long ngày 6/5 sau đó trở về Hà Nội để tiếp tục khám phá những điểm đến khác. Sau sự việc đáng tiếc, hai cô gái chia sẻ: "Đây là sự cố ngoài ý muốn nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy Việt Nam rất an toàn, thân thiện. Chúng tôi sẽ cảnh giác hơn khi gọi taxi".

Sau ít giờ kể từ khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Hàng Bông và Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng tìm ra tài xế taxi. Công an phường Hàng Bông sẽ tiếp tục làm rõ sự việc để kết luận tài xế có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không.

'Chúng tôi bất ngờ với tốc độ xử lý của Công an Hà Nội', 2 nữ du khách chia sẻ

Linh Trang