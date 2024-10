‘Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2024’ hướng tới tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin ở các cơ sở giáo dục và đào tạo bậc đại học; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực an toàn thông tin, đồng thời tăng cường cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức của sinh viên CNTT, an toàn thông tin các trường đại học ở các nước ASEAN. Cuộc thi cũng nhằm phát hiện những sinh viên tài năng trong lĩnh vực an toàn thông tin của Việt Nam để giới thiệu tham gia các cuộc thi về an toàn thông tin khu vực ASEAN và thế giới, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao về an toàn thông tin của đất nước.