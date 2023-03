Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 với chủ đề hãy tưởng tượng em là siêu anh hùng.

… ngày… tháng… năm…

Chào bạn!

Tôi là Black Widow,

Chắc hẳn bạn vẫn chưa quên tôi chứ? Cũng ngót nghét 3 năm rồi chúng ta chưa gặp lại nhau kể từ lần cùng nhau hợp tác tiêu diệt đám quái vật với âm mưu chiếm đoạt Trái Đất nhỉ.

Nhớ lại hồi ấy tôi và bạn cùng phối hợp thật ăn ý và đến phút thứ 89 chúng ta đã cùng nhau lội ngược dòng tiêu diệt hết đám quái vật với mưu đồ hủy hoại thế giới loài người.

Công việc của anh bạn dạo này không bận chứ? À, tôi kể cho anh bạn nghe một nhiệm vụ mà tôi mới nhận nhé, đó chính là dùng sức mạnh của mình để làm cho mọi con đường đều an toàn với trẻ em.

Anh bạn hiểu đó là nhiệm vụ gì không? Đó là tôi phải dùng hết năng lượng để đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến đường để không có bất cứ một em nhỏ nào trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông.

Tôi tiết lộ cho anh bạn điều này nhé, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm, trên thế giới có trên 186.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), cứ 4 phút có một trẻ em mất đi mạng sống.

Tại Việt Nam, theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, trung bình mỗi năm cả nước có hơn 1.900 trẻ em tử vong vì TNGT, chiếm 25% tổng số trẻ em tử vong do các tai nạn thương tích. Chính vì vậy, phòng tránh TNGT cho trẻ em là một vấn đề cần thiết và cấp bách. Với tôi, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng nhưng tất nhiên tôi không vì khó khăn mà từ bỏ.

Tôi và những người đồng hành của mình đã nghĩ ra những phương án hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông ở trẻ em.

Đó là chúng tôi sẽ sử dụng sức mạnh siêu phàm làm thay đổi suy nghĩ của các bậc phụ huynh, để bản thân bố mẹ trẻ phải là tấm gương và nhắc nhở, xây dựng cho con em mình có nhận thức và hành vi văn hóa giao thông ngay từ khi còn nhỏ.

Nếu phụ huynh nào có ý chống đối, tôi sẽ trực tiếp cấy con chip vào não bộ của người đó và con chip sẽ đảm bảo được ý thức tham gia giao thông của người đó.

Ngoài ra, tôi cũng sẽ dùng năng lực siêu nhiên để cấm tất cả các trẻ em nếu có ý định chơi đùa dưới lòng đường hoặc gần đường giao thông, vỉa hè khu vực đỗ ô tô.

Đặc biệt, chính tôi sẽ tham gia những khóa huấn luyện dạy trẻ các kỹ năng đi xe đạp, kỹ năng xử lý tình huống trên đường; nhường đường cho người đi bộ; dừng và đi theo tín hiệu đèn giao thông.

Cùng với đó, giúp trẻ hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và tất nhiên là nhắc nhở, thậm chí có những hình phạt nghiêm khắc nếu trẻ tham gia giao thông mà lạng lách, đánh võng trên đường hay dàn hàng ngang và không tuân thủ đúng các loại biển báo.

Quan trọng hơn cả là tôi đã thành lập đội phản ứng nhanh để đảm bảo công tác cứu hộ những đứa trẻ bất cứ khi nào các cháu cần, thường xuyên cho trẻ tìm hiểu về Luật An toàn giao thông, thi thực hành các kỹ năng tham gia giao thông để giúp trẻ có thói quen tốt, tuân thủ pháp luật về ATGT ở mọi lúc, mọi nơi.

Tôi vừa phát hiện có một chiếc xe tải đang mất phanh lao về phía cổng trường học, tôi phải lập tức giải cứu đã nhé!

Chào tạm biệt anh bạn tốt nhé!

Ký tên:

Black Widow.