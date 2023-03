Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 với chủ đề hãy tưởng tượng em là siêu anh hùng.

… ngày… tháng… năm…

Chào anh bạn tốt!

Tôi là Iron Man đây,

Anh bạn tốt của tôi sức khỏe vẫn tốt chứ? Vẫn giữ thói quen đi chu du khắp đây đó chứ?

Lâu lắm rồi tôi với bạn chưa gặp nhau nhỉ, dạo này tôi cũng bận quá vì mới nhận nhiệm vụ mới. Đó là tôi sẽ dùng sức mạnh của mình để đảm bảo an toàn giao thông trên thế giới, nhất là an toàn giao thông với trẻ em.

Với tôi đây là một nhiệm vụ rất ý nghĩa nhưng cũng không kém phần thú vị. Tôi biết khi nhận nhiệm vụ này tôi sẽ rất bận rộn nhưng vẫn vui vì mỗi hành động của mình đều giúp cho Trái Đất xinh đẹp này.

Anh bạn biết đó, nhiều năm qua, tai nạn giao thông (TNGT) vẫn luôn làm xã hội nhức nhối, xót xa. Đặc biệt là những vụ TNGT liên quan đến trẻ em rất thảm khốc khi số người thiệt mạng cũng như số người bị thương tật rất lớn.

TNGT không chỉ lấy đi nhiều sinh mạng mà còn để lại nỗi đau khôn cùng cho người thân của họ. Có những đứa trẻ bỗng mất cha, mất mẹ, em mất anh, chị mất em, ông bà mất cháu.

Với những người may mắn còn sống thì những sang chấn tâm lý cùng sự hành hạ của thương tật sẽ theo họ suốt đời. Có những người bị thương nặng không thể tự lo cho bản thân, phải sống nhờ vào người khác, trở thành gánh nặng đeo đẳng người thân, gánh nặng xã hội, nhất là những đứa trẻ là nạn nhân của TNGT thì vô cùng đau lòng.

Từ khi nhận nhiệm vụ, qua khảo sát tôi nhận ra rằng, trên thực tế, thương tích giao thông đường bộ ở trẻ có thể được phòng tránh thông qua việc nâng cao nhận thức và sự tuân thủ của cộng đồng đối với các quy tắc an toàn và luật giao thông đường bộ. Vì thế, sắp tới tôi sẽ thực hiện chiến dịch yêu cầu tất cả mọi người phải chấp hành nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ và giảm tốc độ khi đi vào những khu vực tập trung đông trẻ nhỏ như trường học, khu dân cư.

Bởi lẽ, chắc anh bạn cũng nhận ra việc đội mũ bảo hiểm có thể giúp giảm 40% nguy cơ tử vong và 70% nguy cơ bị thương nặng ở trẻ. Chính vì thế, bằng siêu năng lực của mình, tôi sẽ giám sát và tìm ra những người không thực hiện quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Tôi sẽ thực hiện việc hoán đổi suy nghĩ của những người đó để họ có ý thức cứ ra đường là cần phải đội mũ bảo hiểm và chấp hành luật giao thông. Tôi tin rằng với những nỗ lực và biện pháp của mình tình hình an toàn giao thông nhất là với trẻ em sẽ dần được cải thiện.

Để cải thiện tình hình an toàn giao thông, tôi cũng sẽ dùng siêu năng lực xây dựng thần tốc và sửa đổi những tuyến đường giao thông đã xuống cấp, trang bị lại tòa bộ hệ thống đèn giao thông, vòng xuyến và các gờ giảm tốc để những người tài xế có thể an toàn trên những cung đường của mình.

Tôi còn có thêm một ý tưởng táo bạo là xây dựng những trạm cứu hộ giao thông ở khắp các tuyến đường. Chỉ cần người dân có nhu cầu, ấn nút là chúng tôi sẽ có mặt để thực hiện cứu hộ lập tức và khẩn cấp vì tôi biết có nhiều nạn nhân của tai nạn giao thông đã không qua khỏi chỉ bởi lý do là không được cấp cứu kịp thời.

Với siêu năng lực đi trên gió và biến hóa khôn lường tôi tin mình có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc.

Anh bạn tin vào khả năng của tôi chứ? Nếu cần, anh bạn cũng hãy đồng hành cùng tôi thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa này nhé.

Chào tạm biệt anh bạn tốt nhé!

Ký tên:

Iron Man!