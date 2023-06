14/06/2023

10.000.000

02009704050614103540202373QO081521.90469.103540.DAI DUC THICH NHUAN THE THE DANH TRINH PHU QUOC TRU TRI CHUA THIEN AN PHU LU CHAN LY LY NHAN HA NAM UNG HO MS 2023 148 MANH THI BANG THUY CHUA BENH THAN