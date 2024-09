Sóng biển cao đến 12m Do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17; sóng biển cao 7-9m, vùng gần tâm bão 10-12m. Biển động dữ dội. Từ đêm 6/9, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17; biển động dữ dội; sóng cao 2-4m, sau tăng lên 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua 6-8m. Từ gần sáng 7/9, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11. Các tỉnh cần đề phòng nước dâng do bão: Quảng Ninh từ 1,5-1,8m; Hải Phòng và Thái Bình từ 1,2-1,5m; Nam Định và Ninh Bình từ 0,8-1,2m; Thanh Hoá: 0,5-1,0m. Các khu vực neo đậu tầu thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão.