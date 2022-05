Bắt thêm một người ở ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Thông tin từ Công an tỉnh Long An, ngày 27/5, cơ quan An ninh điều tra của Công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi, ngụ tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An).

Được biết, Nhị Nguyên cũng bị khởi tố về tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Lê Thanh Nhị Nguyên, người thứ 6 bị khởi tố trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: LT

Như vậy tính đến nay, Cơ quan An ninh đã khởi tố 6 bị can liên quan đến vụ án “Tịnh thất Bồng Lai” gây xôn xao dư luận.

5 người bị khởi tố trước gồm: bà Cao Thị Cúc (60 tuổi), ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), ông Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), ông Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và ông Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cũng bị khởi tố về tội danh nói trên. Chỉ riêng ông Lê Tùng Vân được tại ngoại hầu tra.

Mở rộng điều tra các đơn tố cáo nhắm đến tụ điểm “Tịnh thất Bồng Lai”, Công an tỉnh Long An cũng phát đi thông báo truy tìm đối với cô gái Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ tại số 15/2 đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, có chỗ ở khác là số 191A, ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An). Diễm My là nhân vật chính trong vụ ồn ào, ẩu đả tại “Tịnh thất Bồng Lai” vào cuối tháng 10/2019 và cha mẹ của cô gái này đã có đơn tố cáo nhiều cá nhân đang sinh sống ở tụ điểm này.

Như đã thông tin, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận đơn của nhiều cá nhân tố giác, tố cáo có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như lợi dụng tôn giáo để trục lợi, lừa đảo, loạn luân, xảy ra tại cơ sở có tên “Tịnh thất Bồng Lai” sau được đổi tên là “Thiền am bên bờ vũ trụ”. Đây là tụ điểm trong nhiều năm qua gây bức xúc dư luận, có dấu hiệu trục lợi từ thiện.

Hiện cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An đang điều tra mở rộng vụ án và nhiều đơn thư tố cáo nhắm đến "Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: T.L

Bước đầu cơ quan chức năng tỉnh Long An có xác minh sơ bộ hộ của gia đình bà Cao Thị Cúc là cơ sở biến gia thành tự. Bà Cúc đứng tên chủ hộ gia đình nhưng việc điều hành tất cả mọi hoạt động ở đây là ông Lê Tùng Vân, người tự xưng là Hoà thượng Thích Tâm Đức hay “thầy ông nội”.

Chính quyền khẳng định, "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là tu viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Những người sống, sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo.

Phần lớn người sinh sống ở đây xuống tóc, cắt tóc ngắn, mặc áo tương tự nhà sư, tự xưng là thầy, sư cô, hoà thượng, chú tiểu… Họ tổ chức sinh hoạt như một tu viện Phật giáo; làm nhiều clip đăng tải trên mạng tự nhận là chùa, tịnh thất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Những đứa trẻ được giới thiệu là trẻ mồ côi trên mạng xã hội hay một số show truyền hình, thực tế có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp. Họ sinh sống như đại gia đình.

Cơ quan chức năng Long An đủ cơ sở xác định, những người sinh sống trong gia đình bà Cúc phần lớn có quan hệ huyết thống; chứ không phải mồ côi, không nơi nương tựa. Và họ lợi dụng hoạt động tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện.

Trường An