Đại sứ Belarus tại Nga, Dmitry Krutoi. Ảnh: RIA Novosti

“Bất chấp Bản ghi nhớ Budapest, tất cả các hiệp định và thỏa thuận hiện nay đều bị vi phạm đối với các quốc gia đã từ bỏ vũ khí hạt nhân. Belarus nên được đảm bảo an ninh 100% trong trường hợp bị tấn công vào lãnh thổ”, ông Krutoi cho biết trên sóng của kênh truyền hình Belarus 1 hôm 8/4.

Bên cạnh đó, ông Krutoi lưu ý, Hội đồng an ninh Nga-Belarus nên sớm hoàn thiện dự thảo khái niệm an ninh của Nhà nước Liên minh, để Minsk có được sự đảm bảo an ninh rõ ràng từ Nga trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quân sự vào Belarus.

“Công việc đảm bảo an ninh nên đồng bộ. Chúng ta chưa bao giờ có mức độ hợp tác như trong những năm gần đây. Nhưng bây giờ cả thời gian và thách thức đều hoàn toàn khác”, Đại sứ Belarus tại Nga nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin thông báo, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ được triển khai ở Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay.

Tổng thống Putin khẳng định, Tổng thống Belarus từ lâu đã nêu vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus, do vậy “điều này không có gì bất thường”.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, động thái này của Moscow tương tự việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu.

“Mỹ đã đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của các quốc gia đồng minh, các quốc gia NATO, ở châu Âu từ lâu. Chúng tôi đã đồng ý với Belarus rằng chúng tôi sẽ làm điều tương tự. Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc này không vi phạm nghĩa vụ quốc tế về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân”, ông Putin nhấn mạnh.