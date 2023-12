Nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, chủ động tổ chức huấn luyện, huy động kịp thời lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tham gia, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) khi cần thiết để thực hiện công tác chữa cháy và CNCH kịp thời, hiệu quả, ngày 20/9/2022, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 455/KH-BCA-C07 về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức huấn luyện, huy động lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết”.

Đối tượng được tổ chức huấn luyện theo đề án bao gồm: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CSCĐ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân vừa hoàn thành huấn luyện tân binh.

Nội dung huấn luyện bao gồm: Huấn luyện kiến thức sơ bộ về PCCC&CNCH với chiến sĩ nghĩa vụ mới được tuyển chọn; Huấn luyện cơ bản lần đầu về kỹ năng, nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cơ bản và huấn luyện thường xuyên hằng năm về kỹ năng, nghiệp vụ chữa cháy&CNCH.

Để nâng cao hiệu quả PCCC cần sự phối hợp của nhiều lực lượng

Đến nay, Công an các địa phương đã triển khai tốt đề án này, đem lại hiệu quả cao trong công tác PCCC&CNCH.

Như tại Công an TP Hà Nội, Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an Thành phố cho biết, những năm qua, trước những diễn biến phức tạp về tình hình cháy, nổ, Công an TP Hà Nội đã tổ chức chữa cháy hiệu quả nhiều vụ cháy, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, cứu hàng chục người mắc nạn trong đám cháy và tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng, được quần chúng nhân dân và các cấp, các ngành đánh giá cao.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Trong nhiều vụ việc, đặc biệt là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, ngoài lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đều có sự tham gia của các lực lượng như Công an cấp xã, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ hiện trường vụ việc, di chuyển người và tài sản. Ngoài ra, các lực lượng trên, trong thời gian vừa qua đều đã được huy động tham gia diễn tập các phương án xử lý tình huống cháy nổ lớn quy mô cấp Thành phố. Đặc biệt, lực lượng CSCĐ, là một lực lượng thường trực chiến đấu tập trung, tính cơ động cao và sức bền tốt, nên có thể huy động tham gia, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, CNCH khi cần thiết.

Hay như tại Hà Nam, trong năm 2023, Công an tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cho 54 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ. Qua lớp huấn tập huấn, 54 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác chữa cháy và CNCH, từ đó vận dụng kiến thức vào tình hình thực tế, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống cháy, nổ xảy ra, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ.