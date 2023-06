ĐB Bế Trung Anh (Trà Vinh) tranh luận: Bộ trưởng giải thích về năng suất lao động thấp có 2 nguyên nhân do KHCN, kỹ năng trình độ lao động. Tôi chỉ đồng ý một phần, tôi cho rằng còn do một nguyên nhân nữa rất lớn là do tính chịu trách nhiệm cá nhân còn thấp. Thay vì một cá nhân chịu trách nhiệm về việc đó thì chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp. Năng suất lao động của nước ta chỉ bằng 1/10 số lượng người tham gia cuộc họp đó. Do đó, khi nhìn nhận nguyên nhân còn thiếu từ quy trình, thủ tục giải quyết công việc thì chúng ta triệt tiêu ngay giải pháp phối hợp với các bộ, ngành khác để có giải pháp tốt hơn trong việc nâng cao năng suất lao động.

ĐB Bế Trung Anh. Ảnh: QH

ĐB Dương Minh Ánh (Hà Nội) tranh luận: Đồng tình với việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, qua giám sát nhiều ý kiến cử tri cho rằng, việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở này tại các địa phương trong thời gian qua còn có nhiều khiên cưỡng, mang tính cơ học, chưa tính tới yếu tố đặc thù của một số lĩnh vực, dẫn đến nhiều bất cập trong đào tạo và tuyển sinh, nhất là trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Các chính sách, chế độ đặc thù cho nhà giáo giảng dạy đối với các lĩnh vực này cũng còn nhiều bất cập, khiến cho việc đào tạo nguồn nhân lực văn nghệ sĩ ngày càng khó khăn hơn. Đề nghị Bộ LĐ-TB&XH xem xét thấu đáo, đánh giá lại việc sắp xếp vừa qua, tránh làm thiếu hụt nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật trong thời gian tới.

ĐB Nguyễn Thanh Cầm (Tiền Giang) nêu: Việc sửa Luật BHXH sắp tới sẽ khắc phục như nào những tồn tại vẫn còn về chênh lệch tỷ lệ hưởng lương hưu giữa phụ nữ và nam giới? Giải pháp căn cơ trong sửa luật để giải quyết thực tế lao động nữ trẻ rút BHXH 1 lần, ngoài lý do không có ý định tiếp tục làm còn có lý do chăm nuôi con nhỏ.

Qua tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri cho rằng mức độ hỗ trợ cho người có công hiện nay còn thấp và có nguyện vọng tăng mức này. Trong bối cảnh người có công ngày một ít đi, tình hình phát triển KT-XH có nhiều khởi sắc, đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm trong việc kịp thời tham mưu Chính phủ để nâng mưu hỗ trợ đối với người có công?

ĐB Trần Thị Diệu Thúy (TP.HCM) nêu, làn sóng rút BHXH 1 lần trong công nhân lao động thời gian qua không giảm mà còn có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt tăng cao khi có thông tin Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội phương án sửa Luật BHXH.

ĐB Trần Thị Diệu Thúy. Ảnh: QH

Qua thông tin nắm được từ công nhân TP.HCM có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng quan trọng nhất là sự bất an đối với sự ổn định của chính sách BHXH. Công nhân xem BHXH là của để dành của cá nhân nhưng lo sợ chính sách mới sẽ hạn chế quyền tự quyết, quyền tự chủ động và mức lương hưu sẽ không đủ sống. Do đó, đề nghị Bộ trưởng chỉ rõ giải pháp xử lý vấn đề này?

Điều hành chất vấn, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong sáng nay, có 2 ĐB tranh luận và 3 ĐB đặt câu hỏi. Cuối buổi sáng nay Quốc hội sẽ mời Bộ trưởng NN&PTNT giải trình về vấn đề đào tạo nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, đào tạo ngành nghề nông thôn... Bộ trưởng Tài chính giải trình thu không đúng đối tượng BHXH.