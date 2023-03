Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters và tờ Jerusalem Post, các cuộc biểu tình lớn và đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình đã nổ ra ngay sau đó để phản đối quyết định này. Hàng chục nghìn người biểu tình trên khắp Israel tối qua đã xuống đường, đám đông tập trung bên ngoài nhà ông Netanyahu ở Jerusalem và có thời điểm còn phá vỡ hàng rào an ninh.

Ông Gallant là người đầu tiên trong nội các của Thủ tướng Nentanyahu bất bình với người đứng đầu chính phủ về đề xuất nhằm giành quyền kiểm soát lớn hơn trong việc lựa chọn các thẩm phán của Tòa án Tối cao và hạn chế quyền lực của tòa án với Quốc hội. Kế hoạch này đã bị cả công chúng Israel lẫn quốc tế lên án, gây chia rẽ giữa văn phòng Thủ tướng và quân đội.

Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Gallant cảnh báo tình trạng bất ổn do kế hoạch thâu tóm quyền lực của Thủ tướng gây ra đang khiến an ninh của Israel bị đe dọa và do đó, ông không thể ủng hộ. Phát biểu trên truyền hình vào cuối tuần qua, quan chức này nói: "Sự rạn nút trong xã hội của chúng ta đang gia tăng và thâm nhập vào Lực lượng Phòng vệ Israel, gây ra mối nguy hiểm rõ ràng, tức thời và hữu hình đối với an ninh quốc gia. Tôi sẽ không tham gia vào việc đó".

Ông Gallant thường xuyên cảnh báo Thủ tướng rằng, có nhiều người trong Lực lượng Phòng vệ Israel đe dọa sẽ nghỉ việc tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu đề xuất cải tổ hệ thống tư pháp trở thành luật. Hiện, quân đội xác nhận đã nhận được thư của khoảng 200 phi công dự bị thông báo sẽ không thực hiện nhiệm vụ trong hai tuần tới để phản đối kế hoạch của Thủ tướng.

Ảnh: Reuters

Ba tháng sau khi nhậm chức, liên minh tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc của ông Netanyahu đã rơi vào khủng hoảng do những chia rẽ gay gắt liên quan tới kế hoạch cải tổ hệ thống tư pháp.

Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid và Benny Gantz cho biết trong một tuyên bố chung như sau: "An ninh quốc gia không thể là quân bài trong trò chơi chính trị. Tối nay, ông Netanyahu đã vượt qua ranh giới đỏ". Họ kêu gọi thành viên đảng Likud của ông Netanyahu không tham gia vào việc "phá hoại an ninh quốc gia".

Sau khi tuyên bố sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Gallant, văn phòng của Thủ tướng Israel không nêu tên người thay thế hay bất kỳ chi tiết nào khác.